Стал известен победитель конкурса на лучшую песню о Крымском мосте
Объявлен победитель конкурса на лучшие песни и стихи о строительстве Крымского моста. Об этом сообщается на сайте инфоцентра.
Объявлен победитель конкурса на лучшие песни и стихи о строительстве Крымского моста. Об этом сообщается на сайте инфоцентра.
«Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей — Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. 30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост», — говорится в сообщении.
Работа победителя набрала 675 голосов.
Также были объявлены победители в номинации «стихотворения».
Все победители в двух номинациях — авторы песен и стихов — также получат приглашение посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.
На сайте конкурса было опубликовано около 2,5 тыс. произведений.
Конкурс проводился с 31 мая по 31 июля, победителей должны были отобрать 5 августа. Позже объявление перенесли на 10 августа.