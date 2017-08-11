Стал известен победитель конкурса на лучшую песню о Крымском мосте

Источник: Официальный информационный сайт строительства Крым

«Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей — Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. 30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост», — говорится в сообщении.

Работа победителя набрала 675 голосов.

Песня-победитель будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-149039362&id=456239121&hash=a68a8e6467ecfe52&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также были объявлены победители в номинации «стихотворения».

Все победители в двух номинациях — авторы песен и стихов — также получат приглашение посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.

На сайте конкурса было опубликовано около 2,5 тыс. произведений.