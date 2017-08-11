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12:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев позвали отметить День физкультурника на острове Татышев

В этот день горожане и гости города смогут побывать на импровизированной съёмочной площадке канала Татышев-TV.

Источник: РИА "Новости"

12 августа западная часть острова Татышев станет главной площадкой спортивного праздника в честь Дня физкультурника, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму городской администрации. В этот день красноярцы и гости города смогут побывать на импровизированной съёмочной площадке канала Татышев-TV.

Программа праздника-телепередачи «День физкультурника: инструкция по применению» торжественно откроется в 12.00 с приветственных слов почётных гостей, а также церемонии награждения представителей спортивной общественности. Сразу после торжественного открытия для всех желающих начнётся зарядка.

С 12.30 Татышев-парк наполнится разнообразными спортивными и развлекательными локациями: здесь будут соревнования по различным видам спорта, гонки на велорикшах, бадминтон, скальная стенка, танцевальные мастер-классы для детей, гольф-площадка, мастер-классы по лонгборду и балансборду, площадка воркаута, танцевальная площадка проекта «Ритмы лета», мастер-классы по видам единоборств, площадка кроссфита и многое другое.

Также на острове Татышев в этот день пройдут соревнования по волейболу, футболу и настольному теннису. Они начнутся чуть раньше основного мероприятия — в 11.00.

Для гостей праздника будет работать зона фуд-корта, где каждый сможет перекусить или продегустировать спортивное питание.

Кроме того, все пришедшие смогут понаблюдать за сценой, где в режиме реального времени ведущие пообщаются с гостем «в студии», сделают «прогноз» по спорту, расскажут о рубрике «Детская лига» и проведут разные конкурсы с присутствующими на празднике «телезрителями».

Традиционно активных красноярцев, пробующих себя на разных локациях, отметят небольшими сувенирами и подарками.

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