Красноярцев позвали отметить День физкультурника на острове Татышев
В этот день горожане и гости города смогут побывать на импровизированной съёмочной площадке канала
В этот день горожане и гости города смогут побывать на импровизированной съёмочной площадке канала
12 августа западная часть острова Татышев станет главной площадкой спортивного праздника в честь Дня физкультурника, сообщили в
Программа
С 12.30
Также на острове Татышев в этот день пройдут соревнования по волейболу, футболу и настольному теннису. Они начнутся чуть раньше основного мероприятия — в 11.00.
Для гостей праздника будет работать зона
Кроме того, все пришедшие смогут понаблюдать за сценой, где в режиме реального времени ведущие пообщаются с гостем «в студии», сделают «прогноз» по спорту, расскажут о рубрике «Детская лига» и проведут разные конкурсы с присутствующими на празднике «телезрителями».
Традиционно активных красноярцев, пробующих себя на разных локациях, отметят небольшими сувенирами и подарками.