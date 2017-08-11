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12:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске открылась выставка экспонатов с тысячелетней историей

Музей сотрудничает с Институтом истории материальной культуры РАН.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске открылась выставка экспонатов с тысячелетней историей. Об этом рассказывает телеканал «Енисей».

Музей им. Н. М. Мартьянова уже несколько лет сотрудничает с Институтом истории материальной культуры РАН. За это время коллекция музея пополнили более 2 тыс. уникальных предметов. Часть из них сейчас выставляется в зале археологии.

«Представили пока только небольшую часть из тех предметов, что передали нам питерские археологи. Это предметы из курганов раннего средневековья, причем редко встречающиеся предметы. В степи курганы очень часто грабили, а здесь курганы были практически не тронуты», — говорит заместитель директора музея им. Н. М. Мартьянова Тимофей Ключников.

Среди новых поступлений есть фрагменты китайских бронзовых зеркал, позолоченные бляшки, оружие, наконечники стрел. Много предметов относится к конской сбруе, поскольку на юге Сибири, доминировали степные культуры, в которых лошадь занимала одну из главных ролей.

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Также в минусинский музей в этом году поступили средневековые стремена. На них можно заметить серебряную инкрустацию. Один из экспонатов отреставрировали специалисты Эрмитажа.

Большая часть находок сделана археологами в Ермаковском и Курагинском районах. Много предметов обнаружили в Тыве. Раскапывают курганы и поселения древних людей, которые оказались на месте будущей железной дороги Кызыл — Курагино.

«Это своеобразный перекресток миров. Здесь мы обнаруживаем погребения тюрков, погребения уйгуров, которые проживали в основном на территории Тывы. И здесь же, на этом месте, обнаруживаются кыргызские захоронения по другому обряду — это трупосожжение, этот обряд характерен для территории Красноярского края и республики Хакасия», — говорит старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Игорь Лазаретов.

Сотрудники музея обещают, что выставка будет постоянно пополнятся новыми находками. Иногда экспозиция будет и вовсе полностью менять облик, рассказывая о новых эпохах, народах и цивилизациях.

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