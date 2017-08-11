Перекладка теплосети на ул. Алма-Атинская/Стара-Загоры завершится на следующей неделе
Перекладка теплосети на пересечении улиц
Перекладка теплосети на пересечении улиц
Специалисты планируют закончить работы раньше установленных сроков.
По словам представителей АО «ПТС», это один из самых крупных объектов перекладки в 2017 году. Протяженность теплотрассы составляет 270 метров. Фактически территория является головным участком третьей магистрали Самарской ТЭЦ. На трубопровод запитано порядка тысячи многоквартирных домов.
Подача водоснабжения в здания производится по временной схеме, но ситуация изменится в ближайшие дни.
«Работы находятся в завершающей стадии. На следующей неделе мы запустим магистраль, пока строители будут монтировать перекрытия и засыпать каналы», — пообещал заместитель исполнительного директора АО «ПТС» Игорь