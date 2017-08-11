Перекладка теплосети на ул. Алма-Атинская/Стара-Загоры завершится на следующей неделе

Специалисты планируют закончить работы раньше установленных сроков.

По словам представителей АО «ПТС», это один из самых крупных объектов перекладки в 2017 году. Протяженность теплотрассы составляет 270 метров. Фактически территория является головным участком третьей магистрали Самарской ТЭЦ. На трубопровод запитано порядка тысячи многоквартирных домов.

Подача водоснабжения в здания производится по временной схеме, но ситуация изменится в ближайшие дни.