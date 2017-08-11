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12:42 (мск), источник: Volga News

Перекладка теплосети на ул. Алма-Атинская/Стара-Загоры завершится на следующей неделе

Перекладка теплосети на пересечении улиц Алма-Атинской и Стара-Загоры завершится на следующей неделе, сообщил сайт департамента благоустройства и экологии Самары.

Специалисты планируют закончить работы раньше установленных сроков.

По словам представителей АО «ПТС», это один из самых крупных объектов перекладки в 2017 году. Протяженность теплотрассы составляет 270 метров. Фактически территория является головным участком третьей магистрали Самарской ТЭЦ. На трубопровод запитано порядка тысячи многоквартирных домов.

Подача водоснабжения в здания производится по временной схеме, но ситуация изменится в ближайшие дни.

«Работы находятся в завершающей стадии. На следующей неделе мы запустим магистраль, пока строители будут монтировать перекрытия и засыпать каналы», — пообещал заместитель исполнительного директора АО «ПТС» Игорь Пужай-Рыбка.

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