На остановке в центре Калининграда запустили электронное табло

Источник: Клопс.ru

Сенсорное табло установлено на стойке. С двух сторон на нём расположены информационные экраны, разделённые на две части. На верхней половине отображается информация о приближающихся к остановке автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях. Междугородний и пригородный транспорт на табло не отображается.

На нижней панели можно увидеть расписание автобусов. На табло есть другие информационные разделы, но информация в них пока не отображается.

Одна из основных функций, информация о времени прибытия нужного транспорта, работает с погрешностью в две минуты. Из-за большого количества автобусов сообщения сменяются слишком часто. Из-за отсвечивающего экрана табло плохо читается на солнце.

В мае городские власти анонсировали установку пяти новых электронных табло в Калининграде. Первоначально их планировали установить в мае, однако сроки несколько раз перенесли.