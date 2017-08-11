Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Adidas закрывает розничные магазины в России
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:14 (мск), источник: Клопс.ru

На остановке в центре Калининграда запустили электронное табло

В пятницу, 11 августа, на остановке «Ленинский проспект» в Калининграде установили и подключили новое электронное табло, на котором показаны маршруты общественного транспорта и время их прибытия. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Сенсорное табло установлено на стойке. С двух сторон на нём расположены информационные экраны, разделённые на две части. На верхней половине отображается информация о приближающихся к остановке автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях. Междугородний и пригородный транспорт на табло не отображается.

На нижней панели можно увидеть расписание автобусов. На табло есть другие информационные разделы, но информация в них пока не отображается.

Одна из основных функций, информация о времени прибытия нужного транспорта, работает с погрешностью в две минуты. Из-за большого количества автобусов сообщения сменяются слишком часто. Из-за отсвечивающего экрана табло плохо читается на солнце.

В мае городские власти анонсировали установку пяти новых электронных табло в Калининграде. Первоначально их планировали установить в мае, однако сроки несколько раз перенесли.

Впервые электронные табло появились на трёх остановках Калининграда в 2011 году. Тогда жители их практически не использовали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Калининграде на ул. Озерова полностью открыли движение через мост (фото)
В Янтарном в море пропал мужчина, пошедший купаться вопреки запрету спасателей (фото, видео)
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь