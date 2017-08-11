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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Петербурга восстанавливают храм Рождества Христова на Песках

Сегодня это пересечение 6-й Советской улицы и Красноборского переулка.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге возрождают храм Рождества Христова на Песках в Центральном районе города. Некогда величественная церковь в годы советской власти была полностью разрушена. Епископ Кронштадский Назарий сообщил 10 августа журналистам, что строительные работы, наконец, вошли в активную фазу.

Мы приступаем к основной фазе — к началу активных работ. Важно, что улицы на Песках назывались в свое время Рождественскими. И только потом были переименованы в Советские.
Назарий
Епископ Кронштадский

Он также отметил, что важно не только построить храм на прежнем месте, но и восстановить приход.

В следующем году исполнится 220 лет со дня освящения храма Рождества Христова на Песках, или Христорождественской церкви. В свое время ее называли «храмом строителя», потому что на улицах возле него жили люди, которые принимали участие в возведении Петербурга. В советское время церковь была взорвана. И только в двухтысячных было решено восстановить храм.

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