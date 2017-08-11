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12:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

​Общественники проверили ход реконструкции набережной Енисея

Ремонт начался в конце июля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

10 августа ход реконструкции набережной Енисея в Красноярске происпектировали общественники — представители спортивных и культурных организаций, Совета ветеранов, депутаты горсовета.

Ремонт начался в конце июля. Подрядчик — ООО «НСК». Сейчас сотрудники компании работают на четырех из семи участков, определенных под реконструкцию.

На участках набережной ведутся работы по ремонту и замене ограждений, обрезке деревьев, разработке траншей для прокладки кабеля, приступили к строительству административного павильона с общественными туалетами и комнатой матери и ребенка, а также лифта на Вантовый мост, кроме того ведется устройство тротуара для маломобильных категорий граждан.

Представитель подрядной организации отметил, что на сегодняшний день есть несущественные отставания от графика выполнения работ, связанные со сроками поставки материалов. Тем не менее, все работы будут закончены, как и запланировано, к 1 октября.

Все желающие красноярцы смогут присоединиться к группе контроля над выполнением работ на центральной набережной города, задать интересующие вопросы и высказать свои пожелания и предложения.

«Каждый четверг в 16:00 предлагаем членам общественного контроля собираться здесь на набережной, чтобы следить за ходом выполнения работ, вносить свои замечания и предложения, интересующие вопросы. Приглашаем всех неравнодушных горожан», — рассказал директор МАУ «Центр спортивных клубов».

Отметим, общественные комитеты по контролю за работами созданы по инициативе главы города Эдхама Акбулатова.

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