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12:12 (мск), источник: АиФ Казань

Аэропорт закрыл доступ к самолетам, около которых фотографировались казанцы

Сотрудники аэропорта «Казань» закрыли доступ к самолетам, около которых массово начали фотографироваться жители города, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Источник: Аргументы и факты

Территорию, где образовалась стоянка самолетов, принадлежащих авиакомпании «Татарстан», огородили колючей проволокой.

«Мы это сделали для безопасности самих граждан, так как в последнее время наблюдается массовое “паломничество” к самолетам», — отметил Адель Гатауллин.

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