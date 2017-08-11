Аэропорт закрыл доступ к самолетам, около которых фотографировались казанцы
Сотрудники аэропорта «Казань» закрыли доступ к самолетам, около которых массово начали фотографироваться жители города, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань»
Сотрудники аэропорта «Казань» закрыли доступ к самолетам, около которых массово начали фотографироваться жители города, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань»
Территорию, где образовалась стоянка самолетов, принадлежащих авиакомпании «Татарстан», огородили колючей проволокой.
«Мы это сделали для безопасности самих граждан, так как в последнее время наблюдается массовое “паломничество” к самолетам», — отметил Адель Гатауллин.