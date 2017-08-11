Калининградские поисковики нашли в лесополосе место крушения ИЛ-2 и останки советских лётчиков

Находка местных поисковиков поможет увековечить имена двух лётчиков, которые более 72 лет числились пропавшими без вести. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Первыми останки самолёта обнаружили жители посёлка. Найденный ИЛ-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале-марте 1945 года осуществляла поддержку сухопутных сил 3-го Белорусского фронта.

— Мы выехали на место, заложили контрольный шурф и пришли к выводу, что здесь разбился наш советский самолёт-штурмовик ИЛ-2 311-го авиационной дивизии 956 авиационного полка. В первый день раскопок удалось поднять много фрагментов самолёта, части блока двигателя, на котором просматриваются номера, человеческие останки, — рассказал руководитель работ Руслан Хисамов.

В четверг, 10 августа, поисковики обнаружили двигатель самолёта — ключевую деталь для дальнейшей идентификации имён погибших летчиков. По итогам проверки архивных данных появилась версия об их именах. Согласно записям журнала боевых действий 311-й штурмовой авиадивизии гвардии подполковника Кирилла Заклепы, 18 марта 1945 года на этом месте огнём вражеской зенитной артиллерии сбили самолёт, которым управляли младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе. При записи фамилии последнего в боевом донесении допущены ошибки.

«Дивизия в течение дня 18.3.45г. последовательными вылетами групп по 6 самолётов ИЛ-2 наносила бомбардировочно-штурмовые удары по артиллерии, живой силе и технике противника по дорогам Гросс-Хоппенбрух, Бальга, Гросс Хоппенбруг. На выполнение указанной задачи летало 36 самолётов ИЛ-2. Всего за день произведено 11 боевых самолёто-вылетов с налётом 108 час. 51 минут. Экипаж 956-ШАП лётчик мл. л-т Гальченко, воздушный стрелок мл. сержант Чененадзе, самолёт № 5807 сбит огнём зенитной артиллерии противника над целью. Упал в районе 1 км западнее Штутенен», — сообщается в отчёте.

Хисамов сообщил, что место раскопок совпадает с указанными в отчёте координатами. По мнению поисковиков, можно с большой долей вероятности утверждать, что в районе Пятидорожного погиб именно этот экипаж. «Скорее всего, уже подбитый и падающий самолёт лётчики намеренно направили на позиции противника: среди обломков самолёта мы находим много фрагментов немецкого оружия, каски», — сказал руководитель работ.

Экипаж 29-летнего уроженца украинского Борисполя Николая Гальченко и грузина Шотта Чубинидзе, которому на момент гибели исполнился 21 год, известен калининградским поисковикам ещё по одному эпизоду. В феврале 1945-го их самолёт сбили, и экипаж совершил аварийную посадку в районе нынешнего Правдинска. Тогда лётчики благополучно добрались в расположение своей части. Остатки этого штурмовика находятся в труднодоступных для проведения поисков болотах Целау.