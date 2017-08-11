Калининградские поисковики нашли в лесополосе место крушения ИЛ-2 и останки советских лётчиков
В лесной полосе в районе посёлка Пятидорожного начались раскопки на месте крушения советского
В лесной полосе в районе посёлка Пятидорожного начались раскопки на месте крушения советского
Находка местных поисковиков поможет увековечить имена двух лётчиков, которые более 72 лет числились пропавшими без вести. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Первыми останки самолёта обнаружили жители посёлка. Найденный ИЛ-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии
— Мы выехали на место, заложили контрольный шурф и пришли к выводу, что здесь разбился наш советский
В четверг, 10 августа, поисковики обнаружили двигатель самолёта — ключевую деталь для дальнейшей идентификации имён погибших летчиков. По итогам проверки архивных данных появилась версия об их именах. Согласно записям журнала боевых действий 311-й штурмовой авиадивизии гвардии подполковника Кирилла Заклепы, 18 марта 1945 года на этом месте огнём вражеской зенитной артиллерии сбили самолёт, которым управляли младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе. При записи фамилии последнего в боевом донесении допущены ошибки.
«Дивизия в течение дня 18.3.45г. последовательными вылетами групп по 6 самолётов ИЛ-2 наносила
Хисамов сообщил, что место раскопок совпадает с указанными в отчёте координатами. По мнению поисковиков, можно с большой долей вероятности утверждать, что в районе Пятидорожного погиб именно этот экипаж. «Скорее всего, уже подбитый и падающий самолёт лётчики намеренно направили на позиции противника: среди обломков самолёта мы находим много фрагментов немецкого оружия, каски», — сказал руководитель работ.
Экипаж 29-летнего уроженца украинского Борисполя Николая Гальченко и грузина Шотта Чубинидзе, которому на момент гибели исполнился 21 год, известен калининградским поисковикам ещё по одному эпизоду. В феврале 1945-го их самолёт сбили, и экипаж совершил аварийную посадку в районе нынешнего Правдинска. Тогда лётчики благополучно добрались в расположение своей части. Остатки этого штурмовика находятся в труднодоступных для проведения поисков болотах Целау.
После идентификации останки погибших летчиков со всеми почестями перезахоронят на одном из воинских кладбищ Калининградской области. Скорее всего, они найдут своё последнее пристанище на мемориале в посёлке Пятидорожное.