Шесть пляжей 63 региона не соответствуют нормам

Источник: AP 2017

Управление Роспотребнадзора по Самарской области по информации на 7 августа проанализировало 152 пробы воды, отобранных в местах организованного купания. По результатам анализа шесть проб воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А именно пробы с пляжей Автозаводского района Тольятти, Центрального района Тольятти, спуска ул. Советской Армии в Самаре, в Загородном парке в Самаре, на второй очереди набережной Волги в Самаре (от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»), на первой очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) не соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, в неорганизованных местах массового отдыха отобрано 47 проб. Из них восемь проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю (озеро в парке Победы, озеро в районе ДОЛ Березки, река Татьянка г. Самара, река Самара в районе Старого моста, река Самара в районе Южного моста, Дубовоуметское водохранилище, Черновское водохранилище).

Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий. В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что в воде открытых водоемов запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Такая вода не пригодна для питьевых целей. В водоемах, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется. Кроме того, ведомство не рекомендует купаться после дождя, так как доля проб, не соответствующих гигиеническим требованиям воды в этот период как правило, составляет 100%.

Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий.

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в летний период 2017 года организовано систематическое обследование пляжей на территориях муниципальных образований. В период купального сезона, проводится систематический отбор и исследования проб воды в местах купания на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, холерный вибрион, а так же исследования почвы (песка) в зонах рекреаций на микробиологические показатели: лактозоположительные кишечные палочки, патогенные микроорганизмы, энтерококки.



Органами местного самоуправления на территории Самарской области организовано 22 пляжа, в том числе восемь — на территории Самары, три — на территории Тольятти, один — на территории Жигулевска, три — на территории Сызрани, три — на территории Октябрьска, три — на территории Новокуйбышевска, один — на территории Отрадного.