В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +30 градусов

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус выше. В Оргееве — 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33, в Леове — 34. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 35 градусов.

В ближайшие дни в столице будет плюс 30, ночью — до 16-ти.

На морских курортах сохранится теплая погода. В Барселоне плюс 25, в Констанце 30. В Варне и Одессе — 33, в Будве 37 градусов.