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12:11 (мск), источник: Publika.md

В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +30 градусов

Сегодня ожидается переменная облачность. Ветер восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус выше. В Оргееве — 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33, в Леове — 34. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 35 градусов.

В ближайшие дни в столице будет плюс 30, ночью — до 16-ти.

На морских курортах сохранится теплая погода. В Барселоне плюс 25, в Констанце 30. В Варне и Одессе — 33, в Будве 37 градусов.

В Анталии термометры покажут 34, в Ницце — 26. В Салониках — до 37, в Ларнаке — до 32-х. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.

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