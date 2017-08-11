В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +30 градусов
Сегодня ожидается переменная облачность. Ветер восточный, слабый.
Сегодня ожидается переменная облачность. Ветер восточный, слабый.
Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус выше. В Оргееве — 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33, в Леове — 34. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 35 градусов.
В ближайшие дни в столице будет плюс 30, ночью — до 16-ти.
На морских курортах сохранится теплая погода. В Барселоне плюс 25, в Констанце 30. В Варне и Одессе — 33, в Будве 37 градусов.
В Анталии термометры покажут 34, в Ницце — 26. В Салониках — до 37, в Ларнаке — до 32-х. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.