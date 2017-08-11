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12:43 (мск), источник: Новости Перми

В Перми завершаются гидравлические испытания теплосетей

Профилактика теплопроводов в рамках федеральной программы «Re: Конструкция-2017» в краевой столице выполнена более чем на 90%.

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» вышли на финишную прямую в работах по профилактике теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018гг. В ближайшую неделю гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность пройдут на трубопроводах, от которых запитано 190 многоквартирных домов Перми. Подготовительные мероприятия к отопительному сезону пройдут в Индустриальном, Ленинском, Свердловском и Кировском районах. Информация о сроках проведения работ размещена на пермской странице сайта компании «Т Плюс» в разделе «Клиентам».

Все работы идут по графику. В Перми из 438 участков теплосетей профилактика завершена для 400 (более 90%), и они запущены в эксплуатацию. По плану, 38 участков еще предстоит проверить на плотность и прочность.

Подготовка теплосетей в Перми и других городах присутствия компании в Пермском крае к отопительному сезону идет в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017». Комплекс мероприятий включает гидравлические испытания теплопроводов, техническое перевооружение участков тепломагистралей, от которых запитано большое количество потребителей и мероприятия по восстановлению благоустройства.

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