В Перми завершаются гидравлические испытания теплосетей

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» вышли на финишную прямую в работах по профилактике теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018гг. В ближайшую неделю гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность пройдут на трубопроводах, от которых запитано 190 многоквартирных домов Перми. Подготовительные мероприятия к отопительному сезону пройдут в Индустриальном, Ленинском, Свердловском и Кировском районах. Информация о сроках проведения работ размещена на пермской странице сайта компании «Т Плюс» в разделе «Клиентам».

Все работы идут по графику. В Перми из 438 участков теплосетей профилактика завершена для 400 (более 90%), и они запущены в эксплуатацию. По плану, 38 участков еще предстоит проверить на плотность и прочность.