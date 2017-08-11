Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
12:47 (мск), источник: КрымPress

Крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость

О том, что крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость, в очередной раз напомнили в Госкомрегистре Крыма.

«Возникшие при Украине права на объекты недвижимости признаются Российской Федерацией бессрочными. Если у человека нет надобности совершать какую-либо операцию с недвижимостью, например, продавать, менять, дарить домовладение или земельный участок, то создавать ажиотаж не нужно. Об этом мы не раз говорили, но поскольку такие вопросы в обществе возникают и сегодня, мы продолжим вести разъяснительную работу среди населения», — отметила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица в ходе выездного приема граждан по личным вопросам в с. Трудовое.

Всего специалисты регистрирующего органа проконсультировали по различным вопросам оформления недвижимого имущества более 10 человек.

Заявителей интересовали перспективы перевода садового домостроения, расположенного на землях сельхозназначения в жилой дом, подача документов на регистрацию прав через МФЦ, оформление недвижимости по наследству, устранение технических ошибок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

«Немало вопросов по регистрации муниципальной собственности возникло и у работников администрации Трудовского сельского поселения. Несмотря на ранее проведенный общекрымский семинар по электронной подаче документов через портал Росреестра, в котором должностные лица администрации принимали участие, договорились в индивидуальном порядке оказать консультативно-методологическую помощь в этой процедуре», — сообщили в Госкомрегистре РК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крыму предрекают «так себе» сезон
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь