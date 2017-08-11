Крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость

«Возникшие при Украине права на объекты недвижимости признаются Российской Федерацией бессрочными. Если у человека нет надобности совершать какую-либо операцию с недвижимостью, например, продавать, менять, дарить домовладение или земельный участок, то создавать ажиотаж не нужно. Об этом мы не раз говорили, но поскольку такие вопросы в обществе возникают и сегодня, мы продолжим вести разъяснительную работу среди населения», — отметила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица в ходе выездного приема граждан по личным вопросам в с. Трудовое.