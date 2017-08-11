Крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость
О том, что крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость, в очередной раз напомнили в Госкомрегистре Крыма.
О том, что крымчанам не нужно переоформлять украинские документы на недвижимость, в очередной раз напомнили в Госкомрегистре Крыма.
«Возникшие при Украине права на объекты недвижимости признаются Российской Федерацией бессрочными. Если у человека нет надобности совершать
Всего специалисты регистрирующего органа проконсультировали по различным вопросам оформления недвижимого имущества более 10 человек.
Заявителей интересовали перспективы перевода садового домостроения, расположенного на землях сельхозназначения в жилой дом, подача документов на регистрацию прав через МФЦ, оформление недвижимости по наследству, устранение технических ошибок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).
«Немало вопросов по регистрации муниципальной собственности возникло и у работников администрации Трудовского сельского поселения. Несмотря на ранее проведенный общекрымский семинар по электронной подаче документов через портал Росреестра, в котором должностные лица администрации принимали участие, договорились в индивидуальном порядке оказать