Ремонт дороги на пр. Масленникова планируют завершить 22 августа
Ремонт дороги на пр. Масленникова стартовал в начале августа, завершить его планируют 22 августа, об этом сообщил представитель МБУ Самары Антон Бугров.
Ремонт дороги на пр. Масленникова стартовал в начале августа, завершить его планируют 22 августа, об этом сообщил представитель МБУ Самары Антон Бугров.
Объект ремонтируют большими картами более 100 погонных метра. Ремонт предусматривает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку «карты», розлив битумной эмульсии, укладку нового асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, а также замену люков инженерных коммуникаций.
Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Протяженность участка — 1,52 км; общая площадь — порядка 20,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость работ составит 14,44 млн рублей.
На этой неделе дорожники завершили фрезерование проезжей части и приступили к укладке покрытия из асфальтобетонной смеси. Ремонт ведется от ул.
По данным мэрии Самары, в рамках этого муниципального контракта в текущем году «Стройсервис» отремонтирует картами еще 22 городские автодороги. В целом контрактные обязательства выполнены на 64%. Так, работы завершены на участках улиц Мирная, Путейская, Строителей, Енисейская, Буянова, Урицкого, XXII Партсъезда. В настоящее время работами охвачены ул.
Согласно условиям муниципального контракта гарантия на выполненные работы составляет два года, в течение которых в случае возникновения гарантийных дефектов