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14:08 (мск), источник: Volga News

Ремонт дороги на пр. Масленникова планируют завершить 22 августа

Ремонт дороги на пр. Масленникова стартовал в начале августа, завершить его планируют 22 августа, об этом сообщил представитель МБУ Самары Антон Бугров.

Источник: РИА "Новости"

Объект ремонтируют большими картами более 100 погонных метра. Ремонт предусматривает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку «карты», розлив битумной эмульсии, укладку нового асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, а также замену люков инженерных коммуникаций.

Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Протяженность участка — 1,52 км; общая площадь — порядка 20,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость работ составит 14,44 млн рублей.

На этой неделе дорожники завершили фрезерование проезжей части и приступили к укладке покрытия из асфальтобетонной смеси. Ремонт ведется от ул. Ново-Садовая до ул. Маломосковская по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самара по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

По данным мэрии Самары, в рамках этого муниципального контракта в текущем году «Стройсервис» отремонтирует картами еще 22 городские автодороги. В целом контрактные обязательства выполнены на 64%. Так, работы завершены на участках улиц Мирная, Путейская, Строителей, Енисейская, Буянова, Урицкого, XXII Партсъезда. В настоящее время работами охвачены ул. Алма-Атинская, Майская, Дыбенко и др. Рабочим предстоит выйти на ремонт улиц Карбышева, Челюскинцев, Тополей.

Согласно условиям муниципального контракта гарантия на выполненные работы составляет два года, в течение которых в случае возникновения гарантийных дефектов компания-подрядчик обязуется устранять их за свой счет.

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