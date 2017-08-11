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14:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

После летнего затишья в театре начнется фестивальный бум

После традиционного летнего затишья на постсоветском театральном пространстве начнется традиционная пора фестивалей — больших и малых, традиционных и в чем-то новаторских в своей концепции и программе. Это время встреч, знакомств с уже признанными в театральном мире звездами и открытий новых имен. Белорусский театр как может старается не отставать от мировых тенденций.

«Чайку» Олега Жюгжды увидят и в Минске на форуме «ТЕАРТ», и в Санкт-Петербурге на фестивале «Балтийский дом».

В Минске с 27 сентября по 16 октября состоится уже VII Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ»: мы увидим 19 постановок из 8 стран. Большая международная программа и белорусские постановки в шоукейсе Belarus Open сулят разнообразные впечатления. Ярким событием форума обещает стать спектакль «Иванов» по пьесе Чехова московского Театра Наций, премьера которого состоялась в декабре прошлого года. Режиссером спектакля выступил Тимофей Кулябин, имя которого после скандала с оперой «Тангейзер» знают даже далекие от театрального мира люди. В Минске на «ТЕАРТе» уже показывали его постановку «Онегин» Новосибирского государственного академического театра «Красный Факел». В «Иванове» режиссеру удалось собрать звездный состав артистов: здесь играют худрук Театра Наций народный артист России Евгений Миронов, актрисы Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова, Игорь Гордин и Виктор Вержбицкий. Действие чеховской пьесы режиссер перенес в наши дни.

Московский «Электротеатр Станиславский» (так в 2013 году стал называться Московский драматический театр им. Станиславского) покажет спектакль — номинант «Золотой маски» «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» немецкого режиссера и композитора Хайнера Геббельса. Безусловно, неподдельный интерес вызовет постановка «Демон» (по одноименной поэме Михаила Лермонтова и повести «Герой нашего времени») Государственного национального русского театра драмы им. Чингиза Айтматова из Бишкека. Режиссером спектакля стал Владимир Панков, поставивший некогда в нашем театре им. Я. Купалы спектакль «Свадьба» по Чехову. Кроме того, в международной программе этого года — хореографическая постановка «Женитьба» Сергея Землянского, которую он осуществил в Лиепайском театре, итальянские «Сестры Макалузо» Эммы Данте, словенская «Илиада» Ернея Лоренци и снова хореографический спектакль «В ящиках стола» немецкого женского коллектива She She Pop.

В программе Belarus Open — заметные постановки белорусских театров последнего времени. «Карьера доктора Рауса» и «Это все она» Республиканского театра белорусской драматургии (эта работа была представлена на прошедшем Авиньонском театральном фестивале и даже получила приз), «Лондон» Максима Досько в постановке Елены Силутиной Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, «Дети Ванюшина» Молодежного театра. Кукольники из Гродно привезут «Чайку» в постановке Олега Жюгжды, а их коллеги из Могилева моноспектакль по Владимиру Короткевичу «Синяя-синяя». Минский театр кукол покажет спектакль «Пансион Belvedere» итальянского постановщика Маттео Спьяцци.

Кстати, постановка Олега Жюгжды «Чайка» в этом году примет участие и в другом фестивале — «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. XXVII Международный фестиваль «Балтийском дом» пройдет с 3 по 21 октября. В этом году спектакли объединяет не совсем благозвучный на первый взгляд девиз «Имитация жизни», но, если вдуматься, так уж ли он неблагозвучен? Фестиваль предлагает поразмышлять над тем, чем занимается театр сегодня. Он имитирует жизнь или документирует ее? В фестивальной программе — классика и современная драма, сочинения больших мэтров и ярких начинающих талантов, масштабные саги о тектонической смене эпох и частные истории. На сцене «Балтийского дома» выступят коллективы из Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Латвии, России и Хорватии.

«Иванов» московского Театра Наций — один из самых ожидаемых спектаклей в программе «ТЕАРТа».

Откроет программу спектакль знаменитого литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса «Иванов» (как видим, многим режиссерам не дает покоя «Русский Гамлет», как часто называют эту пьесу) Хорватского национального театра в Загребе. Спектакль «Имитация жизни», подаривший фестивалю девиз, покажет яркий представитель новой европейской режиссуры основатель театра «Протон» из Будапешта Корнель Мундруцо. Это история о драме маленького человека в мире глобализации, синтез театра жестокости и авторского кино, попытка вывести зрителя на новый уровень острых переживаний и экзистенциальных откровений. Также в этом году на «Балтийском доме» увидят сразу три спектакля известного фламандского режиссера Люка Персеваля «Любовь. Деньги. Голод. Трилогия моей семьи». В основе спектакля — произведения писателя Эмиля Золя («Западня», «Нана», «Жерминаль», «Человек-зверь», «Деньги»). Сразу три спектакля сыграют в один день. Непростое испытание для зрителей, настоящий марафон с двенадцатью актерами и тремя музыкантами. Национальный театр Латвии представит на «Балтийском доме» спектакль по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса «Ближний город» в постановке Кирилла Серебренникова. Это комедия абсурда с довольно провокационным сюжетом. 12 октября на питерской сцене выступит Гродненский областной театр кукол с постановкой Олега Жюгжды «Чайка».

Свой большой театральный праздник состоится в этом сентябре и в далеком Иркутске. В год 80-летия драматурга Александра Вампилова здесь пройдет уже XI Международный фестиваль современной драматургии имени А. Вампилова с 17 по 24 сентября. В программе фестиваля — 18 спектаклей, а география участников традиционно охватывает не только театры России, но и Италии, Франции, Кореи, Японии и Монголии.

МНЕНИЕ.

Лев Додин, художественный руководитель Малого театра Европы (Санкт-Петербург):

— Сегодня можно выделить два типа театра (хотя на самом деле есть много способов разделения театра): это театр как производство, профессиональное, налаженное, в самом лучшем смысле. И театр как способ жизни, когда все, что ты делаешь, чем живешь, выливается в твои мысли на сцене. Это способ изучения, познания жизни и своей, и других людей рядом с тобой.

pepel@sb.by.

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