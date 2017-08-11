После летнего затишья в театре начнется фестивальный бум
После традиционного летнего затишья на постсоветском театральном пространстве начнется традиционная пора фестивалей — больших и малых, традиционных и в
После традиционного летнего затишья на постсоветском театральном пространстве начнется традиционная пора фестивалей — больших и малых, традиционных и в
«Чайку» Олега Жюгжды увидят и в Минске на форуме «ТЕАРТ», и в
В Минске с 27 сентября по 16 октября состоится уже VII Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ»: мы увидим 19 постановок из 8 стран. Большая международная программа и белорусские постановки в шоукейсе Belarus Open сулят разнообразные впечатления. Ярким событием форума обещает стать спектакль «Иванов» по пьесе Чехова московского Театра Наций, премьера которого состоялась в декабре прошлого года. Режиссером спектакля выступил Тимофей Кулябин, имя которого после скандала с оперой «Тангейзер» знают даже далекие от театрального мира люди. В Минске на «ТЕАРТе» уже показывали его постановку «Онегин» Новосибирского государственного академического театра «Красный Факел». В «Иванове» режиссеру удалось собрать звездный состав артистов: здесь играют худрук Театра Наций народный артист России Евгений Миронов, актрисы Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова, Игорь Гордин и Виктор Вержбицкий. Действие чеховской пьесы режиссер перенес в наши дни.
Московский «Электротеатр Станиславский» (так в 2013 году стал называться Московский драматический театр им. Станиславского) покажет спектакль — номинант «Золотой маски» «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» немецкого режиссера и композитора Хайнера Геббельса. Безусловно, неподдельный интерес вызовет постановка «Демон» (по одноименной поэме Михаила Лермонтова и повести «Герой нашего времени») Государственного национального русского театра драмы им. Чингиза Айтматова из Бишкека. Режиссером спектакля стал Владимир Панков, поставивший некогда в нашем театре им. Я. Купалы спектакль «Свадьба» по Чехову. Кроме того, в международной программе этого года — хореографическая постановка «Женитьба» Сергея Землянского, которую он осуществил в Лиепайском театре, итальянские «Сестры Макалузо» Эммы Данте, словенская «Илиада» Ернея Лоренци и снова хореографический спектакль «В ящиках стола» немецкого женского коллектива She She Pop.
В программе Belarus Open — заметные постановки белорусских театров последнего времени. «Карьера доктора Рауса» и «Это все она» Республиканского театра белорусской драматургии (эта работа была представлена на прошедшем Авиньонском театральном фестивале и даже получила приз), «Лондон» Максима Досько в постановке Елены Силутиной Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И.
Кстати, постановка Олега Жюгжды «Чайка» в этом году примет участие и в другом фестивале — «Балтийский дом» в
«Иванов» московского Театра Наций — один из самых ожидаемых спектаклей в программе «ТЕАРТа».
Откроет программу спектакль знаменитого литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса «Иванов» (как видим, многим режиссерам не дает покоя «Русский Гамлет», как часто называют эту пьесу) Хорватского национального театра в Загребе. Спектакль «Имитация жизни», подаривший фестивалю девиз, покажет яркий представитель новой европейской режиссуры основатель театра «Протон» из Будапешта Корнель Мундруцо. Это история о драме маленького человека в мире глобализации, синтез театра жестокости и авторского кино, попытка вывести зрителя на новый уровень острых переживаний и экзистенциальных откровений. Также в этом году на «Балтийском доме» увидят сразу три спектакля известного фламандского режиссера Люка Персеваля «Любовь. Деньги. Голод. Трилогия моей семьи». В основе спектакля — произведения писателя Эмиля Золя («Западня», «Нана», «Жерминаль», «Человек-зверь», «Деньги»). Сразу три спектакля сыграют в один день. Непростое испытание для зрителей, настоящий марафон с двенадцатью актерами и тремя музыкантами. Национальный театр Латвии представит на «Балтийском доме» спектакль по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса «Ближний город» в постановке Кирилла Серебренникова. Это комедия абсурда с довольно провокационным сюжетом. 12 октября на питерской сцене выступит Гродненский областной театр кукол с постановкой Олега Жюгжды «Чайка».
Свой большой театральный праздник состоится в этом сентябре и в далеком Иркутске. В год 80-летия драматурга Александра Вампилова здесь пройдет уже XI Международный фестиваль современной драматургии имени А. Вампилова с 17 по 24 сентября. В программе фестиваля — 18 спектаклей, а география участников традиционно охватывает не только театры России, но и Италии, Франции, Кореи, Японии и Монголии.
МНЕНИЕ.
Лев Додин, художественный руководитель Малого театра Европы (Санкт-Петербург):
— Сегодня можно выделить два типа театра (хотя на самом деле есть много способов разделения театра): это театр как производство, профессиональное, налаженное, в самом лучшем смысле. И театр как способ жизни, когда все, что ты делаешь, чем живешь, выливается в твои мысли на сцене. Это способ изучения, познания жизни и своей, и других людей рядом с тобой.
pepel@sb.by.