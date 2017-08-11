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13:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Миклушевский проверил ход капремонта Владивостокского цирка

Встреча с подрядчиком состоялась в преддверии Дня строителя (ФОТО).

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Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

В преддверии Дня строителя губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил один из знаковых для края объектов — Владивостокский цирк. Глава региона проинспектировал капитальный ремонт объекта и поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Глава региона ознакомился с ходом работ и выслушал доклад представителей подрядной организации, работающей на объекте. Строители обещают закончить работы к концу 2017 года. Сейчас завершается отделка здания. В холлах цирка уже работают декораторы и художники, которые методом аэрографии создают фрески на стенах и потолках. В служебных помещениях отделка практически завершена.

Полным ходом идут работы в зрительном зале и на манеже. По словам подрядчика, уже закуплено две тысячи кресел и специальное манежное покрытие, рекомендованное Росгосцирком. Все оборудование — российского производства. Также ожидается поставка специального холодильного оборудования, где будут храниться продукты для кормления цирковых животных.

Владимир Миклушевский напомнил, что уже сегодня необходимо начать поиск организаций, которые будут оказывать в цирке сервисные услуги.

«Предприятия общественного питания также должны задуматься о покупке оборудования — холодильников, прилавков, барных стоек. Нужно подумать о столах, стульях, скамейках в холлах. Неправильно, если мы сделаем красивый цирк, а людям в нём будет некомфортно», — подчеркнул Губернатор.

Также глава региона поставил задачу приобрести бытовую технику и оборудование для служебных помещений. «Для артистов тоже необходимо создать условия. Поэтому постарайтесь продумать каждую мелочь, включая утюги и чайники», — отметил он.

Владимиру Миклушевскому продемонстрировали работу автоматизированной системы управления климатом и энергообеспечением объекта, а также систему мониторинга состояния несущих конструкций, поддерживающих купол цирка.

На прилегающей к цирку территории идет благоустройство и монтируется система удаления ливневых стоков. Губернатор напомнил представителям администрации Владивостока о необходимости выполнить их часть работы: провести озеленение, отремонтировать подпорную стену, тротуар и проезжую часть, установить новые лестницы.

В завершение визита Владимир Миклушевский поздравил коллектив компании-подрядчика ремонта с профессиональным праздником.

«Вы своими руками делаете наш край лучше и привлекательнее. Уверен, каждый из вас гордится результатами своего труда», — отметил он, пожелав строителям и ветеранам отрасли здоровья, новых интересных проектов и вручил почетные грамоты.

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