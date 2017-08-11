Губернатор Миклушевский проверил ход капремонта Владивостокского цирка
Встреча с подрядчиком состоялась в преддверии Дня строителя (ФОТО).
Встреча с подрядчиком состоялась в преддверии Дня строителя (ФОТО).
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
В преддверии Дня строителя губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил один из знаковых для края объектов — Владивостокский цирк. Глава региона проинспектировал капитальный ремонт объекта и поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Глава региона ознакомился с ходом работ и выслушал доклад представителей подрядной организации, работающей на объекте. Строители обещают закончить работы к концу 2017 года. Сейчас завершается отделка здания. В холлах цирка уже работают декораторы и художники, которые методом аэрографии создают фрески на стенах и потолках. В служебных помещениях отделка практически завершена.
Полным ходом идут работы в зрительном зале и на манеже. По словам подрядчика, уже закуплено две тысячи кресел и специальное манежное покрытие, рекомендованное Росгосцирком. Все оборудование — российского производства. Также ожидается поставка специального холодильного оборудования, где будут храниться продукты для кормления цирковых животных.
«Предприятия общественного питания также должны задуматься о покупке оборудования — холодильников, прилавков, барных стоек. Нужно подумать о столах, стульях, скамейках в холлах. Неправильно, если мы сделаем красивый цирк, а людям в нём будет некомфортно», — подчеркнул Губернатор.
Владимиру Миклушевскому продемонстрировали работу автоматизированной системы управления климатом и энергообеспечением объекта, а также систему мониторинга состояния несущих конструкций, поддерживающих купол цирка.
На прилегающей к цирку территории идет благоустройство и монтируется система удаления ливневых стоков. Губернатор напомнил представителям администрации Владивостока о необходимости выполнить их часть работы: провести озеленение, отремонтировать подпорную стену, тротуар и проезжую часть, установить новые лестницы.
В завершение визита Владимир Миклушевский поздравил коллектив
«Вы своими руками делаете наш край лучше и привлекательнее. Уверен, каждый из вас гордится результатами своего труда», — отметил он, пожелав строителям и ветеранам отрасли здоровья, новых интересных проектов и вручил почетные грамоты.