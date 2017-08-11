Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и днем 12 августа местами на территории Татарстана ожидается гроза, при грозе на короткое время будет усиливаться ветер до 15 — 18 м/с.