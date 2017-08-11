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12:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ИА Татар-информ

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и днем 12 августа местами на территории Татарстана ожидается гроза, при грозе на короткое время будет усиливаться ветер до 15 — 18 м/с.

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