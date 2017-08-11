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17:03 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане открыли придорожную мечеть с пекарней и детской площадкой

В Лаишевском районе РТ в деревне Большие Кабаны открылась мечеть «Хава», строительство которой началось три года назад, любопытно, что рядом с мечетью находится пекарня и детская площадка.

В торжественном открытии принимал участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Общая площадь комплекса мечети — 26 000 кв. метров, площадь мечети 100 кв. м, молельный зал вмещает в себя 150 человек, на цокольном этаже расположился класс медресе на 100 человек. На втором этаже мечети вдоль боковых стен зала расположена антресоль, являющаяся женской половиной, — там планируется проводить и женские уроки по исламу.

Возле мечети расположилась парковка, детская спортплощадка и трехэтажный вакуфный объект, где расположена пекарня. Отмечается, что участие в строительстве принимали жители района разных национальностей, а полумесяц на купол мечети установили православный русский и мусульманин-татарин.

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