В Татарстане открыли придорожную мечеть с пекарней и детской площадкой

Общая площадь комплекса мечети — 26 000 кв. метров, площадь мечети 100 кв. м, молельный зал вмещает в себя 150 человек, на цокольном этаже расположился класс медресе на 100 человек. На втором этаже мечети вдоль боковых стен зала расположена антресоль, являющаяся женской половиной, — там планируется проводить и женские уроки по исламу.