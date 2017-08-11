Суд приостановил работу воронежского ресторана Harvey&Monica на 20 суток
Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования.
Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования.
Центральный райсуд Воронежа приостановил деятельность
Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования. По словам специалистов, нарушение несёт существенный вред состоянию и качеству окружающей среды, а также угрожает жизни и здоровью людей.
При этом вчера, 10 августа, в своей официальной группе в «ВКонтакте» администрация ресторана сообщила, что заведение закрыто на частное мероприятие.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Союз Инвест» зарегистрировано 22 июня 2016. Установленный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Директор — Лилия Кустова, учредитель — Мераб Цискаридзе.