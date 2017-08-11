Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Власти нашли способ борьбы с оформлением ОСАГО без осмотра авто
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Суд приостановил работу воронежского ресторана Harvey&Monica на 20 суток

Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования.

Центральный райсуд Воронежа приостановил деятельность ресторана-салона Harvey&Monica, принадлежащего ООО «Союз Инвест», на 20 суток. Поводом стали санитарно-эпидемиологические нарушения, найденные в заведении при проведении надзорных мероприятий, следует из постановления суда, опубликованного 7 августа.

Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования. По словам специалистов, нарушение несёт существенный вред состоянию и качеству окружающей среды, а также угрожает жизни и здоровью людей.

При этом вчера, 10 августа, в своей официальной группе в «ВКонтакте» администрация ресторана сообщила, что заведение закрыто на частное мероприятие.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Союз Инвест» зарегистрировано 22 июня 2016. Установленный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Директор — Лилия Кустова, учредитель — Мераб Цискаридзе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь