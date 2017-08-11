Суд приостановил работу воронежского ресторана Harvey&Monica на 20 суток

Центральный райсуд Воронежа приостановил деятельность ресторана-салона Harvey&Monica, принадлежащего ООО «Союз Инвест», на 20 суток. Поводом стали санитарно-эпидемиологические нарушения, найденные в заведении при проведении надзорных мероприятий, следует из постановления суда, опубликованного 7 августа.

Суд установил, что в заведении, расположенном на проспекте Революции, 28, нарушена работа вентиляционного оборудования. По словам специалистов, нарушение несёт существенный вред состоянию и качеству окружающей среды, а также угрожает жизни и здоровью людей.

При этом вчера, 10 августа, в своей официальной группе в «ВКонтакте» администрация ресторана сообщила, что заведение закрыто на частное мероприятие.