Доступ к персональным данным казахстанцев получат третьи лица

Источник: 365info.kz

В рамках проекта «Цифровой Казахстан», Правительство для граждан разрабатывает функцию предоставления доступа личной информации граждан третьим лицам, передает BNews.kz.

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«Когда человек приходит к нам в офис, адресную справку с него не требуют, потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения о гражданах и работаем в рамках цифрового Казахстана для того, чтобы дать доступ третьим лицам к справкам. Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запросить сам на портале, вам придет смс — подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП либо через СМС и работодателю открываются все ваши персональные данные», — сказал председатель правления государственной корпорации Правительство для граждан Аблайхан Оспанов..



По мнению председателя правления, предоставление доступа к личной информации третьим лицам будет возможно в начале следующего года.

«В следующем году, в первом квартале думаем это уже запустить. Здесь больше присутствуют технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало вы лишний, раз не приходили в ЦОН», — сказал А. Оспанов.

Также он отметил, что операторам запрещается выдавать адресные справки.