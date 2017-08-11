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12:35 (мск), источник: 365info.kz

Доступ к персональным данным казахстанцев получат третьи лица

По мнению разработчиков новшества, это значительно снизит нагрузку на ЦОНы.

Источник: 365info.kz

В рамках проекта «Цифровой Казахстан», Правительство для граждан разрабатывает функцию предоставления доступа личной информации граждан третьим лицам, передает BNews.kz.

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«Когда человек приходит к нам в офис, адресную справку с него не требуют, потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения о гражданах и работаем в рамках цифрового Казахстана для того, чтобы дать доступ третьим лицам к справкам. Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запросить сам на портале, вам придет смс — подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП либо через СМС и работодателю открываются все ваши персональные данные», — сказал председатель правления государственной корпорации Правительство для граждан Аблайхан Оспанов..

По мнению председателя правления, предоставление доступа к личной информации третьим лицам будет возможно в начале следующего года.

«В следующем году, в первом квартале думаем это уже запустить. Здесь больше присутствуют технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало вы лишний, раз не приходили в ЦОН», — сказал А. Оспанов.

Также он отметил, что операторам запрещается выдавать адресные справки.

«Мы сейчас запрещаем нашим операторам выдавать адресную справку. Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил. Ежегодно мы оказываем 8 млн консультаций. Наша задача, чтобы люди, получив консультацию, получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе», — отметил председатель правления.

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