Где собирать грибы в Подмосковье в 2017 году

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«Грибные электрички» доставят вас к самым изобильным местам. Тем, кто не планирует отдаляться от дома очень уж далеко, лучше выбрать грибные тропы поближе к Москве.

Станция «Подрезково», Химки, северо-западное направление

Грибов в этой местности очень много, а собирать их нужно километром южнее железнодорожных путей. На правом берегу Сходни, неподалеку от Ивановского и Коростово расположены самые грибные места.

Как добраться: автобусом № 465 от станции метро «Войковская», № 484 от станции метро «Планерная» до остановки «Подрезково»; электричкой от Ленинградского вокзала до станции «Подрезково»; на автомобиле — 9 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.

Что растет: подберезовик, подосиновик.

Станция «Опалиха», Красногорск северо-западное направление

Грибные места есть совсем недалеко от Москвы — на севере от станции «Опалиха» по берегам рек Нахабинка, Банька и Синичка. Местный лес богат подберезовиками, подосиновиками и опятами. Идти нужно в направлении Николо-Урюпино. Но пешком предстоит преодолеть около 3 километров, потому что добраться до места автобусом или личным транспортом нельзя. Тем не менее усилия стоят того. Одно заветное грибное место расположено двумя километрами севернее станции «Опалиха», за Новоникольским. А другое — на берегу Баньки, между деревнями Сабурово и Федоровка.

Как добраться: автобусами № 372, 498 от автостанции «Тушинская» до остановки «Опалиха»; электричкой с Рижского вокзала до станции «Опалиха»; автомобилем — 12 км от МКАД по Волоколамскому шоссе.

Что растет: преимущественно подберезовики, подосиновики и опята.

Станция «Софрино», Пушкинский район, северо-восточное направление

Если пройти от станции в направлении деревень Митрополье и Нововоронино примерно 4 километра, можно наткнуться на полянки белых груздей, сыроежек и опят. Здесь же растет подосиновик, а если повезет, встретится и белый гриб.

Как добраться: на электричке от Ярославского вокзала до станции «Софрино»; на автомобиле — 36 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Что растет: сыроежки, опята, белые грузди, подосиновики, белые грибы.

Станция «Гжель», Раменский район, юго-восточное направление

Это одно из самых грибных мест Подмосковья, но одновременно и самых популярных. Белые грибы, подосиновики, подберезовики и маслята встречаются здесь в изобилии. Стоит помнить, что после продолжительных дождей маслята быстро червивеют, поэтому ехать за ними в такой период не стоит. Собирать следует в окрестностях Минино и Коняшино, до этих точек от станции придется пройти на север 5 километров.

Как добраться: специальными «грибными автобусами» № 325 и № 36, которые запустил «Мострансавто»; электричкой от Казанского вокзала до станции «Гжель»; на автомобиле — 43 км от МКАД по Егорьевскому шоссе.

Что растет: подосиновики, подберезовики, белые грибы.

Станции «Востряково», «Барыбино» и «Белые столбы», Домодедово, южное направление

Еще одно грибное место Подмосковья расположено в 2−3 километрах от станции «Востряково». Необходимо пройти южнее селения Заборье. В местном бору водится подберезовик и самый ценный для любого грибника белый гриб.

На этой же электричке можно добраться до станции «Барыбино». Здесь помимо подберезовиков встречаются опята. Собирать лесное лакомство лучше всего к западу от станции, за селом Растуново. По берегам реки Северка также разбросано несколько грибных мест.

Как добраться: автобусом № 404 от станции метро «Домодедовская» до остановки «Проспект Туполева»; электричкой от Павелецкого вокзала до станции «Востряково»; на автомобиле — 26 км от МКАД по трассе М-4 «Дон».

Что растет: подберезовик, белый гриб, опята.

Населенный пункт Белые столбы окружен лесами, в которых можно найти сыроежки и подберезовики, но опытные грибники охотятся здесь именно за редким деликатесом — белыми грибами. Собирать их нужно в 4 километрах от станции в сторону селений Колычево и Сонино.

Как добраться: электричкой с Павелецкого вокзала до станции «Белые столбы»; на автомобиле — 33 км от МКАД по трассе М-4 «Дон».

Что растет: подберезовики, сыроежки, былые грибы.

Станции «Гривно» и «Колхозная», Климовск, южное направление

От станции «Гривно» придется пройтись пешком на восток около 3 километров. Рядом с селениями Бережки и Харитоново есть места, которые порадуют любителей самых разных грибов. Здесь встречаются подосиновики, подберезовики, сыроежки, чернушки, грузди, лисички и маслята. Искать лисички стоит на песчаной почве под широколиственными деревьями, маслята — под хвойными деревьями, даже если они растут одиночно.

Тот же ассортимент ждет и чуть дальше по пути следования электрички, неподалеку от станции «Колхозная». Тремя километрами восточнее станции за деревней Шарапово начинается лес. И на западе, в направлении селений Панино и Жохово, можно найти парочку грибных полян.

Как добраться: электричкой от Курского вокзала до станции «Гривно»; на автомобиле — 26 км от МКАД по трассе М-2.

Что растет: подосиновики, подберезовики, сыроежки, чернушки, грузди, лисички и маслята.

Станция «Дачная», Наро-Фоминский район, юго-западное направление

Выходите из электрички и сразу от платформы идете 2 км в лес за Десной. Неподалеку расположены селения Свистино и Тимонино, а встречаются здесь белый гриб, подосиновик, подберезовик и маслята. Причем маслята стоит искать на участках хвойного леса.

Как добраться: электричкой от Киевского вокзала до станции «Дачная»; на автомобиле — 31 км от МКАД по Киевскому шоссе; специальными «грибными автобусами» № 50, 490, 1031, которые запустил «Мострансавто».

Что растет: подберезовик, подосиновик, маслята, белые грибы.

Дачный поселок Хорошилово, Можайский район, юго-западное направление

Вокруг дачного поселка расположены леса, богатые лисичками, подосиновиками и опятами. Лисички растут большими семействами, так что, если вам посчастливится найти только одну полянку, улов окажется очень значительным.

Как добраться: электричкой с Белорусского вокзала до станции «Можайск», затем на автобусе № 28 до Хорошилово; автобусом № 457 от станции метро «Парк Победы» до Можайска, затем пересесть на автобус № 28 до Хорошилово; на автомобиле — 112 км от МКАД по Минскому шоссе.