На выходных новосибирцы смогут увидеть звездопад, об этом «Вестям» рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Пик потока Персеидов ожидают в ночь с 12 на 13 августа, по прогнозам Международной метеорной организации, в небе за час пролетит до 100 метеоров. Еще одно космическое событие ждет новосибирцев осенью.

Заместитель директора по научно-методической работе Большого Новосибирского планетария Илья Орлов рассказал: «Августовские метеорные потоки более интенсивны — до нескольких сотен метеорных тел в час. Мы, быть может, организуем астрономические наблюдения. Еще из интересных событий — в середине сентября будет соединение Марса и Меркурия, две планеты будут совсем рядом.