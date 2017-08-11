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13:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На выходных новосибирцы смогут увидеть звездопад

Пик потока Персеид ожидают в ночь с 12 на 13 августа, рассказали в планетарии.

На выходных новосибирцы смогут увидеть звездопад, об этом «Вестям» рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Пик потока Персеидов ожидают в ночь с 12 на 13 августа, по прогнозам Международной метеорной организации, в небе за час пролетит до 100 метеоров. Еще одно космическое событие ждет новосибирцев осенью.

Заместитель директора по научно-методической работе Большого Новосибирского планетария Илья Орлов рассказал: «Августовские метеорные потоки более интенсивны — до нескольких сотен метеорных тел в час. Мы, быть может, организуем астрономические наблюдения. Еще из интересных событий — в середине сентября будет соединение Марса и Меркурия, две планеты будут совсем рядом.

Метеорный поток лучше наблюдать за городом при хорошей и ясной погоде. Поток Персеид каждый год имеет примерно одинаковую активность и стабильно мощный. Он начался 9 июля и будет активен до 17 августа.

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