На выходных новосибирцы смогут увидеть звездопад
Пик потока Персеид ожидают в ночь с 12 на 13 августа, рассказали в планетарии.
Пик потока Персеид ожидают в ночь с 12 на 13 августа, рассказали в планетарии.
На выходных новосибирцы смогут увидеть звездопад, об этом «Вестям» рассказали в Большом новосибирском планетарии.
Пик потока Персеидов ожидают в ночь с 12 на 13 августа, по прогнозам Международной метеорной организации, в небе за час пролетит до 100 метеоров. Еще одно космическое событие ждет новосибирцев осенью.
Заместитель директора по
Метеорный поток лучше наблюдать за городом при хорошей и ясной погоде. Поток Персеид каждый год имеет примерно одинаковую активность и стабильно мощный. Он начался 9 июля и будет активен до 17 августа.