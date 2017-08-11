В Челябинской области отмечены заморозки
На Урал поступила хорошая порция арктического воздуха. Температура продолжит понижаться.
На Урал поступила хорошая порция арктического воздуха. Температура продолжит понижаться.
Минувшей ночью на Урал поступила солидная порция арктического воздуха,
В ближайшие сутки на Южном Урале облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах прогремят грозы, возможно, с градом, в утренние часы в отдельных районах туманы.
Будет прохладно: ночью 12 августа — 6−11, в низинах — до плюс 1 градуса; днем столбики термометров не поднимутся выше 23, в областном центре ожидается 7−9 градусов ночью и около 21 — днем. Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный: ночью 2−7 м/с, отдельные порывы — до 12 м/с, днем — 4−9 м/с, отдельные порывы — до 14 м/с.