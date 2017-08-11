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13:02 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области отмечены заморозки

На Урал поступила хорошая порция арктического воздуха. Температура продолжит понижаться.

Минувшей ночью на Урал поступила солидная порция арктического воздуха, из-за чего столбики термометров опустились до отметок 1−8 градусов, а в Верхнеуральске (Челябинская область) отмечены заморозки до минус 1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

В ближайшие сутки на Южном Урале облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах прогремят грозы, возможно, с градом, в утренние часы в отдельных районах туманы.

Будет прохладно: ночью 12 августа — 6−11, в низинах — до плюс 1 градуса; днем столбики термометров не поднимутся выше 23, в областном центре ожидается 7−9 градусов ночью и около 21 — днем. Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный: ночью 2−7 м/с, отдельные порывы — до 12 м/с, днем — 4−9 м/с, отдельные порывы — до 14 м/с.

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