В Челябинской области отмечены заморозки

Минувшей ночью на Урал поступила солидная порция арктического воздуха, из-за чего столбики термометров опустились до отметок 1−8 градусов, а в Верхнеуральске (Челябинская область) отмечены заморозки до минус 1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

В ближайшие сутки на Южном Урале облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах прогремят грозы, возможно, с градом, в утренние часы в отдельных районах туманы.