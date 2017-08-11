Разработки пермских учёных вошли в топ лучших изобретений России
Пермяки изобрели материалы, которые выдерживают высокие температуры.
Пермяки изобрели материалы, которые выдерживают высокие температуры.
Пермских учёных оценили на всероссийском уровне. Федеральная служба по интеллектуальной собственности наградила дипломами лауреатов конкурса «100 лучших изобретений России».
«По итогам 2016 года представители Пермского национального исследовательского политехнического университета вошли в рейтинг с двумя перспективными изобретениями», — рассказали в
Наши учёные изобрели материалы, которые выдерживают высокие температуры.
Над созданием проекта «Ультравысокотемпературный керамический материал и способ его получения» работали сразу пять сотрудников Пермского Политеха.
Применить изобретение пермских учёных можно для строения аэрокосмической техники.
Изобретение «Способ изготовления тонкостенных изделий из композиционного материала с градиентными свойствами по их толщине» тоже принадлежит группе учёных.
«Материалы с градиентными свойствами являются материалами будущего и могут использоваться в самолетостроении и
Каждый год Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности выбирает 100 лучших изобретений страны. Всего за прошлый год в России выдано 33536 патентов на изобретения.