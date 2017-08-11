Разработки пермских учёных вошли в топ лучших изобретений России

Пермских учёных оценили на всероссийском уровне. Федеральная служба по интеллектуальной собственности наградила дипломами лауреатов конкурса «100 лучших изобретений России».

«По итогам 2016 года представители Пермского национального исследовательского политехнического университета вошли в рейтинг с двумя перспективными изобретениями», — рассказали в пресс-службе университета.

Наши учёные изобрели материалы, которые выдерживают высокие температуры.

Над созданием проекта «Ультравысокотемпературный керамический материал и способ его получения» работали сразу пять сотрудников Пермского Политеха.

Применить изобретение пермских учёных можно для строения аэрокосмической техники.

Изобретение «Способ изготовления тонкостенных изделий из композиционного материала с градиентными свойствами по их толщине» тоже принадлежит группе учёных.

«Материалы с градиентными свойствами являются материалами будущего и могут использоваться в самолетостроении и ракетно-космической технике. Особенно следует отметить повышенную окислительную способность таких материалов. На поверхности она может быть максимальной (1600°C), а затем эту функцию можно регулировать по толщине оболочки материала, — дает комментарий профессор кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» Игорь Синани.