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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала запись своих проб к эротическому триллеру «Основной инстинкт». Актриса выложила ролик в Instagram.

Источник: AP 2017

Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными. Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шэрон Стоун сыграла также в картинах «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. В 2006 году она снялась в фильме «Основной инстинкт 2», созданном режиссером Майклом Кейтоном-Джонсом и не имевшем большого успеха.

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