Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными. Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.