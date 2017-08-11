Дудинский и Раецкая женятся в пятницу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой пройдет в пятницу в загородном конно-историческом клубе «Золотая шпора», сообщил Sputnik источник.

Гостей уже пригласили в усадьбу, где для них организуют пикник на свежем воздухе.

Как ранее рассказала Sputnik Екатерина Раецкая, на свадьбу приглашены 90 человек — будут родственники пары, близкие друзья и коллеги. Приглашения были отправлены лидеру группы J: Морс Владимиру Пугачу и телеведущей Светлане Боровской.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.94444444444445% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXVD__YgqgF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Как проходит подготовка к семейной жизни? Легко и непринужденно. Ни на что не намекаю и никаких параллелей не провожу:))) Правда, @katyarayaa ? Фото @boomeart Видишь, Леша, твоя фотка стала символом!:))) #denis_doudinski #денисдудинский #horseriding #perfectsummer #weddindday #верховаяезда #лошади #кони</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Денис Дудинский (@dudinski_denis) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-03T10:57:19+00:00">Aug 3, 2017 at 3:57am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущая охарактеризовала формат свадьбы, как пикник, на который она, вполне вероятно, не будет надевать свадебного платья, а жених — костюма.

Брак станет первым для 43-летнего Дениса и 25-летней Екатерины, они встречаются уже более трех лет.

В начале августа Дудинский, намекнул, что свадьба будет проходить в клубе «Золотая шпора». Он разместил у себя на страничке в Instagram фото из этой усадьбы.