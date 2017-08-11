Дудинский и Раецкая женятся в пятницу
Гостей пригласили на пикник в конный загородный клуб «Золотая шпора» в Воложинском районе.
Гостей пригласили на пикник в конный загородный клуб «Золотая шпора» в Воложинском районе.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой пройдет в пятницу в загородном
Гостей уже пригласили в усадьбу, где для них организуют пикник на свежем воздухе.
Как ранее рассказала Sputnik Екатерина Раецкая, на свадьбу приглашены 90 человек — будут родственники пары, близкие друзья и коллеги. Приглашения были отправлены лидеру группы J: Морс Владимиру Пугачу и телеведущей Светлане Боровской.
Ведущая охарактеризовала формат свадьбы, как пикник, на который она, вполне вероятно, не будет надевать свадебного платья, а жених — костюма.
Брак станет первым для 43-летнего Дениса и 25-летней Екатерины, они встречаются уже более трех лет.
В начале августа Дудинский, намекнул, что свадьба будет проходить в клубе «Золотая шпора». Он разместил у себя на страничке в Instagram фото из этой усадьбы.
«Как проходит подготовка к семейной жизни? Легко и непринужденно. Ни на что не намекаю и никаких параллелей не провожу. Правда, @katyarayaa?» — написал он.