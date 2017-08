Дудинский и Раецкая женятся в пятницу

Как проходит подготовка к семейной жизни? Легко и непринужденно. Ни на что не намекаю и никаких параллелей не провожу:))) Правда, @katyarayaa ? Фото @boomeart Видишь, Леша, твоя фотка стала символом!:))) #denis_doudinski #денисдудинский #horseriding #perfectsummer #weddindday #верховаяезда #лошади #кони

A post shared by Денис Дудинский (@dudinski_denis) on Aug 3, 2017 at 3:57am PDT