На Станиславского в Ростове изменят схему движения трамваев

По его словам, изменения готовятся на участке от пер. Семашко до пр. Буденновский: трамвайную линию на этом участке планируется сделать однопутной, а также установить светофор для регулирования движения.

«Это позволит создать перед Кафедральным собором пешеходную зону шириной около 6 метров. Сейчас люди, выходя их храма, попадают, фактически, сразу на трамвайные пути, что небезопасно», — цитирует агентство Евгения Лебедева.