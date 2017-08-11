На Станиславского в Ростове изменят схему движения трамваев
Схему движения трамваев по ул. Станиславского в Ростове планируется изменить, сообщает «РБК-Юг» со ссылкой на заместителя главы администрации города по вопросам транспорта Евгения Лебедева.
Схему движения трамваев по ул. Станиславского в Ростове планируется изменить, сообщает «РБК-Юг» со ссылкой на заместителя главы администрации города по вопросам транспорта Евгения Лебедева.
По его словам, изменения готовятся на участке от пер. Семашко до пр. Буденновский: трамвайную линию на этом участке планируется сделать однопутной, а также установить светофор для регулирования движения.
«Это позволит создать перед Кафедральным собором пешеходную зону шириной около 6 метров. Сейчас люди, выходя их храма, попадают, фактически, сразу на трамвайные пути, что небезопасно», — цитирует агентство Евгения Лебедева.
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