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15:17 (мск), источник: Городской репортер

На Станиславского в Ростове изменят схему движения трамваев

Схему движения трамваев по ул. Станиславского в Ростове планируется изменить, сообщает «РБК-Юг» со ссылкой на заместителя главы администрации города по вопросам транспорта Евгения Лебедева.

По его словам, изменения готовятся на участке от пер. Семашко до пр. Буденновский: трамвайную линию на этом участке планируется сделать однопутной, а также установить светофор для регулирования движения.

«Это позволит создать перед Кафедральным собором пешеходную зону шириной около 6 метров. Сейчас люди, выходя их храма, попадают, фактически, сразу на трамвайные пути, что небезопасно», — цитирует агентство Евгения Лебедева.

Добавим, что разработка проектно-сметной документации по реконструкции участка дороги уже идет. Евгений Лебедев также отметил, что работы по реконструкции остальной части ул. Станиславского, которые должны быть завершены до мая 2018 года, фактически планируется закончить до конца текущего года.

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