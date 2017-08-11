В хадж отправятся все пожелавшие крымские мусульмане — ДУМК

Источник: РИА "Новости"

«В этом году из Крыма на хадж поедут около 370 человек, то есть все желающие. Будут четыре группы от 45 до 120 человек, которые будут вылетать из Ростова и Краснодара. Первую группу мы планируем провожать уже в понедельник. Пока паспорта находятся в посольстве Саудовской Аравии в Москве. Из Крыма смогут поехать все желающие, поскольку существует такая договоренность», — отметил Исмаилов.

Он добавил, что в этом году около 30 крымских мусульман изъявили желание повторно посетить святые места. Вместе с тем около 40% паломников — женщины.

По словам заммуфтия, мусульманам предложили три варианта совершения хаджа. «У нас три варианта от хадж-оператора: эконом, комфорт, бизнес, которые отличаются количеством услуг. Самый дешевый вариант — на автобусе до Краснодара, оттуда на самолете до Дубая и на автобусе до Мекки. Самый дорогой — полный перелет на самолете», — уточнил он.

Исмаилов также сообщил, что паломников будут сопровождать руководители миссии и медперсонал (мужчина и женщина).

В 2017 году хадж начнется 30 августа и продлится до 4 сентября. При этом, как ранее сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов, из Крыма первая группа паломников планирует выехать 14 августа.