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13:09 (мск), источник: РИА Крым

В хадж отправятся все пожелавшие крымские мусульмане — ДУМК

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости (Крым). В этом году совершить хадж смогут все крымские мусульмане, которые выразили подобное желание. Об этом в ходе видеомоста Москва — Симферополь — Казань в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году из Крыма на хадж поедут около 370 человек, то есть все желающие. Будут четыре группы от 45 до 120 человек, которые будут вылетать из Ростова и Краснодара. Первую группу мы планируем провожать уже в понедельник. Пока паспорта находятся в посольстве Саудовской Аравии в Москве. Из Крыма смогут поехать все желающие, поскольку существует такая договоренность», — отметил Исмаилов.

Он добавил, что в этом году около 30 крымских мусульман изъявили желание повторно посетить святые места. Вместе с тем около 40% паломников — женщины.

По словам заммуфтия, мусульманам предложили три варианта совершения хаджа. «У нас три варианта от хадж-оператора: эконом, комфорт, бизнес, которые отличаются количеством услуг. Самый дешевый вариант — на автобусе до Краснодара, оттуда на самолете до Дубая и на автобусе до Мекки. Самый дорогой — полный перелет на самолете», — уточнил он.

Исмаилов также сообщил, что паломников будут сопровождать руководители миссии и медперсонал (мужчина и женщина).

В 2017 году хадж начнется 30 августа и продлится до 4 сентября. При этом, как ранее сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов, из Крыма первая группа паломников планирует выехать 14 августа.

В 2016 году хадж совершили 365 крымских мусульман. Все они благополучно вернулись на полуостров.

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