В Екатеринбурге поселились ягуарунди

Ягуарунди — хищники семейства кошачьих. Несмотря на свое название, они не обладают пятнистой окраской. Животные больше похожи на крупных крепких котов с выразительной мордой. Длина тела 55−77 сантиметров, хвоста 33−60, вес примерно 4,5−9 килограммов. В природе ягуарунди обитают в Центральной и Южной Америке.

— В вольерах животные большую часть времени проводят на лазалках и гамаках, установленных специально в верхней части помещения. Сейчас пара разделена ограждением, через которое они могут видеть друг друга. Когда животные обживутся, их сведут вместе для получения потомства, — сообщает пресс-служба учреждения.