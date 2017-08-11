В Екатеринбурге поселились ягуарунди
В екатеринбургском зоопарке поселилась пара ягуарунди — Натан и Адель. Новых зверьков привезли из Новосибирска. Их уже перевели из карантина в экспозицию.
В екатеринбургском зоопарке поселилась пара ягуарунди — Натан и Адель. Новых зверьков привезли из Новосибирска. Их уже перевели из карантина в экспозицию.
Ягуарунди — хищники семейства кошачьих. Несмотря на свое название, они не обладают пятнистой окраской. Животные больше похожи на крупных крепких котов с выразительной мордой. Длина тела 55−77 сантиметров, хвоста 33−60, вес примерно 4,5−9 килограммов. В природе ягуарунди обитают в Центральной и Южной Америке.
— В вольерах животные большую часть времени проводят на лазалках и гамаках, установленных специально в верхней части помещения. Сейчас пара разделена ограждением, через которое они могут видеть друг друга. Когда животные обживутся, их сведут вместе для получения потомства, — сообщает
В зоопарке отметили, что у животных своеобразный рацион. Большим кошкам нравятся, как и мясо с курицей, так и фрукты — инжир, бананы, финики, виноград и груши.