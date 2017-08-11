В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах на Среднем Урале в предстоящие выходные

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по прогнозам синоптиков, наибольшая вероятность ливней сохраняется на севере Свердловской области и в горных районах. Неблагоприятные метеоявления могут вызвать происшествия локального масштаба, в муниципалитеты уже направлено соответствующее предупреждение. Как отмечают специалисты, нарушения возможны в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также на энергообъектах.