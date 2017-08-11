Выходные в Москве: ретро-авто, ночные сады и настоящий индийский базар
В предстоящие выходные в Парке Горького пройдет выставка
В предстоящие выходные в Парке Горького пройдет выставка
Несмотря на то, что сегодня пасмурно и временами идет дождь, уже завтра, говорят синоптики, будет вновь солнечно и сухо. Обещают даже 30-градусную жару.
В такую погоду лучше проводить все время в тени деревьев. Например, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», где на днях открылся первый в Москве сенсорный сад. Базилик, розмарин, шалфей, лаванда — его создали для тех, кто лишен возможности видеть. Все растения здесь можно потрогать и ощутить их текстуру и запах.
В Парке Горького в эти выходные проходит масштабный фестиваль уличной культуры Faces&laces. На одной площадке соберутся дизайнеры, спортсмены. На Фонтанной площади будет выставка ретро автомобилей и мотоциклов, рядом на сцене свои работы представят
В сокольниках 12 августа состоится не менее грандиозное событие: два дня будут посвящены индийской культуре. Гости смогут побывать на настоящей индийской свадьбе с национальными танцами, примерить сари, принять участие в
А в Лужниках 13 августа состоится самый массовый полумарафон. Организаторы рассчитывают, что в нем примут участие более 7 тысяч человек. Вместе с бегунами выступят хендбайкеры — спортсмены с инвалидностью, которые соревнуются на специальных велосипедах с ручным приводом. Всем спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр 97,5 метров. Маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, откуда открываются лучшие виды на Москву. Чтобы поучаствовать в забеге, необходима предварительная регистрация, она будет открыта 11 и 12 августа до 19 часов.
Ну, а сегодня на ВДНХ открылся фестиваль «Сады и люди». Он проходит на открытой площадке перед павильоном № 75. Свое мастерство продемонстрируют 30 ландшафтных дизайнеров из России и зарубежья. Они создадут уникальные сады, например, вечерние — с наступлением темноты их будут специально подсвечивать. Участники поборются за звание лучшего.
Кстати, посетители тоже смогут создать свою цветочную композицию и украсить небольшие садовые тачки. А еще в программе мастер-классы: специалисты расскажут, как подготовить почву и растения к посадке, ухаживать за кустарниками и не только.