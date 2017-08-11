Выходные в Москве: ретро-авто, ночные сады и настоящий индийский базар

Несмотря на то, что сегодня пасмурно и временами идет дождь, уже завтра, говорят синоптики, будет вновь солнечно и сухо. Обещают даже 30-градусную жару.

В такую погоду лучше проводить все время в тени деревьев. Например, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», где на днях открылся первый в Москве сенсорный сад. Базилик, розмарин, шалфей, лаванда — его создали для тех, кто лишен возможности видеть. Все растения здесь можно потрогать и ощутить их текстуру и запах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXiZRiTBDeu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Аптекарский огород МГУ (@hortus_ru)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-08T15:13:20+00:00">Авг 8 2017 в 8:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Парке Горького в эти выходные проходит масштабный фестиваль уличной культуры Faces&laces. На одной площадке соберутся дизайнеры, спортсмены. На Фонтанной площади будет выставка ретро автомобилей и мотоциклов, рядом на сцене свои работы представят художники-граффитисты, чуть дальше разместится большой скейт-парк, а на Пушкинской набережной — баскетбольное поле, где любой желающий сможет попробовать свои силы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXnAww0hQT3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уже на этих выходных у нас пройдет выставка @facesandlaces. Чтобы вы не пропустили все самое интересное, редакция «Первой Парковой» составила краткий гид. Новый выпуск газеты ищите на стойках в наших кафе или онлайн на сайте ?☀️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Парк Горького (@parkgorkogo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-10T10:15:21+00:00">Авг 10 2017 в 3:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сокольниках 12 августа состоится не менее грандиозное событие: два дня будут посвящены индийской культуре. Гости смогут побывать на настоящей индийской свадьбе с национальными танцами, примерить сари, принять участие в мастер-классах по йоге, менди (роспись рук хной) и узнать, что такое аюрведа. Кроме этого откроется индийский базар, где можно будет попробовать традиционные блюда, а также приобрести специи, рис, чай и одежду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXp_E_njwKJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья, напоминаем, что 12 и 13 августа на Центральной эстраде и Большом круге парка «Сокольники» состоится празднование Дня независимости Индии, который традиционно отмечается с 1947 года. В рамках праздника вы сможете увидеть гала-концерт Российских и Индийских исполнителей, мастер-классы по йоге, принять участие в лотерее с большим разнообразием призов, детские турниры по шахматам, роспись рук хной, фестиваль Индийского кино, мастер-классы по Индийским танцам и многое другое) Время проведения – с 10:00 до 22:00.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Парк "Сокольники" (@parksokolniki) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-11T13:58:21+00:00">Авг 11 2017 в 6:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А в Лужниках 13 августа состоится самый массовый полумарафон. Организаторы рассчитывают, что в нем примут участие более 7 тысяч человек. Вместе с бегунами выступят хендбайкеры — спортсмены с инвалидностью, которые соревнуются на специальных велосипедах с ручным приводом. Всем спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр 97,5 метров. Маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, откуда открываются лучшие виды на Москву. Чтобы поучаствовать в забеге, необходима предварительная регистрация, она будет открыта 11 и 12 августа до 19 часов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-141602181&id=456239017&hash=d36675f9fef9640d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а сегодня на ВДНХ открылся фестиваль «Сады и люди». Он проходит на открытой площадке перед павильоном № 75. Свое мастерство продемонстрируют 30 ландшафтных дизайнеров из России и зарубежья. Они создадут уникальные сады, например, вечерние — с наступлением темноты их будут специально подсвечивать. Участники поборются за звание лучшего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXo72ylFAWX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Выставочный сад "Ловец снов" - серебро в номинации "Малый сад" и бронза за "Арт-объект"! На фото - внешний сад, олицетворяющий быструю фазу сна, сюрреализм и хаос обрывочных сновидений, самый тёмный час - перед рассветом. #landscapedesign #садыилюди #сады_и_люди #садыилюди2017 #фестивальсадов #вднх #рязань #новостирязани #rzn #vns_design #ловецснов #сад_ловецснов #vns_gap</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от VENUS DESIGN LANDSCAPING (@vns_design) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-11T04:10:58+00:00">Авг 10 2017 в 9:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.