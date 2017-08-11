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15:06 (мск), источник: VN.ru

Китайцы приехали в Искитим на 300-летие

Фотохудожники города-побратима Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики привезли в Искитим Новосибирской области свои работы. Выставка прошла в рамках празднования 300-летия города.

Источник: VN.ru

На фотовыставке представлено 29 фоторабот пяти китайских фотографов. Выставка художников города Карамая организована в ГДК «Молодость».

В торжественной церемонии открытия выставки принимала участие делегация правительства города Карамай. Гости из Китая прибыли с официальным визитом на праздничные торжества, посвященные юбилею Искитима. Город Искитим представляло руководство администрации: глава города Сергей Завражин, председатель Совета депутатов города Юрий Мартынов, заместители главы администрации Татьяна Сергеева и Светлана Ковалевская, экс-глава Искитима Виктор Пфейфер, директор МКУ «Управление культуры» Вадим Матушкин и другие.

«Сегодня у нас уникальное событие, мы встречаем в нашем городе официальную правительственную делегацию города Карамая и представителей творческих коллективов, которые покажут нашим жителям уникальную национальную программу, — отметил глава города Искитима Сергей Завражин. — Мы рады приветствовать художников и фотохудожников Карамая, которые привезли на праздник замечательную выставку».

Сергей Владимирович напомнил, что договор о породненных отношениях был подписан в августе 2010 года, ему исполняется семь лет.

Председатель народного политического консультативного совета города Карамая Борхан Кахар говорил о том, что они рады оказанной чести принять участие в таком важном мероприятии — праздновании 300-летия Искитима. От имени правительства города Карамай и мэра Борхан Кахар поздравил искитимцев с праздником, пожелав городу процветания и развития. А также выразил надежду на то, что эта выставка понравится жителям Искитима.

Присутствовавшие на открытии с нескрываемым интересом познакомились с представленными фотоработами. В малом зале музея состоялась творческая встреча художников Карамая и Искитима.

Для справки. Карамай был образован в 1955 году, до этого на данной территории люди не жили, не было ни травы, ни животных. Благодаря упорному труду китайцы превратили пустынную местность в процветающий город, создали водохранилище, здесь появилась растительность и животные, выросли деревья.

Напомним, День города в Искитиме Новосибирской области выпадает в этом году на 12 августа, тогда же будет отмечаться 300-летний юбилей.

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