В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов
Расписание будет изменено в августе.
Расписание будет изменено в августе.
В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов, сообщают в
Расписание меняется в связи с проведением ремонтных путевых работ. 22, 23 и 24 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6215 сообщением Каясан — Челябинск. Поезд отправляется со станции Каясан в 16.52 (т.е. ранее на 6 мин.), прибывает на станцию Челябинск в 18.16 по расписанию.
22, 23, 24 и 25 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6201 сообщением Шумиха — Челябинск. Поезд отправляется в 02.18 (т.е. ранее на 21 мин.), прибывает на станцию Челябинск в 05.00 (т.е. ранее на 15 мин.).
Время московское.