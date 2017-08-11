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15:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов

Расписание будет изменено в августе.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов, сообщают в пресс-службе РЖД.

Расписание меняется в связи с проведением ремонтных путевых работ. 22, 23 и 24 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6215 сообщением Каясан — Челябинск. Поезд отправляется со станции Каясан в 16.52 (т.е. ранее на 6 мин.), прибывает на станцию Челябинск в 18.16 по расписанию.

22, 23, 24 и 25 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6201 сообщением Шумиха — Челябинск. Поезд отправляется в 02.18 (т.е. ранее на 21 мин.), прибывает на станцию Челябинск в 05.00 (т.е. ранее на 15 мин.).

Время московское.

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