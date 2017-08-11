В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов

Расписание меняется в связи с проведением ремонтных путевых работ. 22, 23 и 24 августа изменяется расписание пригородного поезда № 6215 сообщением Каясан — Челябинск. Поезд отправляется со станции Каясан в 16.52 (т.е. ранее на 6 мин.), прибывает на станцию Челябинск в 18.16 по расписанию.