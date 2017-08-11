Ударивший корреспондента НТВ хулиган принял вызов журналиста из Перми

Напомним, после инцидента в московском парке пермский журналист Роман Четин предложил хулигану спарринг. «Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории… Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников», — написал он на своей странице в соцсети.