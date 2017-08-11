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13:47 (мск), источник: "Российская газета"

Ударивший корреспондента НТВ хулиган принял вызов журналиста из Перми

Вышедший на свободу после пяти суток ареста за избиение в День ВДВ корреспондента НТВ «десантник» Александр Орлов откликнулся на призыв пермского журналиста Романа Четина выяснить отношения.

— Не имею привычки отказываться от подобных предложений. Вызов принят, милостивый государь! До встречи, плейбой! — написал он в своем блоге соцсети «Вконтакте».

Напомним, после инцидента в московском парке пермский журналист Роман Четин предложил хулигану спарринг. «Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории… Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников», — написал он на своей странице в соцсети.

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