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13:54 (мск), источник: "Российская газета"

РЖД откроет движение в обход Украины к концу осени

Общая длина новой железной дороги составляет 137 километров, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.

В РЖД сообщили о завершении монтажно-строительных работ на новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово, которая идет в обход Украины. Планируется, что уже к концу осени текущего года по ней пустят первые поезда.

Отмечается, что пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра.

Общая длина новой железной дороги составляет 137 километров, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На маршруте построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

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