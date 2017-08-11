РЖД откроет движение в обход Украины к концу осени
Общая длина новой железной дороги составляет 137 километров, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
Общая длина новой железной дороги составляет 137 километров, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
В РЖД сообщили о завершении
Отмечается, что пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра.
Общая длина новой железной дороги составляет 137 километров, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На маршруте построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.