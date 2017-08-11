РЖД откроет движение в обход Украины к концу осени

В РЖД сообщили о завершении монтажно-строительных работ на новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово, которая идет в обход Украины. Планируется, что уже к концу осени текущего года по ней пустят первые поезда.

Отмечается, что пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра.