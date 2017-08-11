Актеры из «Сумерек» и «Дневников вампира» стали родителями
Актриса Никки Рид, известная по кинофраншизе «Сумерки», и актер Иэн Сомерхолдер, снимавшийся в сериале «Дневники вампира», стали родителями. Об этом сообщает People.
Актриса Никки Рид, известная по кинофраншизе «Сумерки», и актер Иэн Сомерхолдер, снимавшийся в сериале «Дневники вампира», стали родителями. Об этом сообщает People.
У супругов родилась дочь. Девочку назвали Бодхи Солей. Это их первенец.
Рид и Сомерхолдер поженились в апреле 2015 года. О грядущем пополнении в семье актеры объявили в мае 2017-го.
В одном из интервью Рид заявила, что после рождения ребенка они проведут «тихий месяц» втроем. Супруги, например, намерены отключить телефоны и ни с кем не встречаться.
Ранее сообщалось, что у моделей Лаки Блю Смита и Сторми Бри родилась дочь.