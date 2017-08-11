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14:02 (мск), источник: СуперОмск

В воскресенье в Омске пройдет пробный мини-день города

Как и обещал министр культуры Омской области Юрий Трофимов, в городе начинается создание нового культурного пространства на улице Ленина. Ранее чиновник предложил проводить небольшой День города каждые выходные, приглашая для этого омичей вместе с семьями и друзьями на улицу Ленина — Любинский проспект, улицу Чокана Валиханова и в Омскую крепость.

Источник: РИА "Новости"

Избежав затянутых обсуждений и пересудов на озвученную тему, омичи уже в это воскресенье могут посетить первый мини-день города. Праздник продлится два часа.

В сквере Дзержинского пройдет выступление ансамбля «Мюзет» и концерт клуба исполнителей авторской песни «Камертон». Возле памятника М. А. Врубелю библиотека имени А. С. Пушкина устроит выставку книжных бестселлеров и викторину для любителей книг. А на пересечении улиц Ленина и Партизанской омская филармония организует интерактивную площадку с фотозоной, играми и музыкальными номерами.

«Мы хотим, чтобы историческая и архитектурная жемчужина нашего города — полюбившийся омичам Любинский проспект — стал тем центром притяжения, где горожане могут приятно и интересно проводить время с семьей, друзьями. Здесь есть для этого все условия. В свою очередь, творческие люди, которых у нас в городе огромное количество, могли бы здесь найти площадку для своих выступлений, презентаций», — пояснил свою инициативу министр Юрий Трофимов.

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