Вышел трейлер комедии о смерти Сталина
В сети появился трейлер фильма «Смерть Сталина». Его разместила в своем
В сети появился трейлер фильма «Смерть Сталина». Его разместила в своем
В черной комедии, которую снял британский режиссер Армандо Ианнуччи, играют Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко, Майкл Пэйлин. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина.
Премьера фильма состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября.