Подросток вытащил из воды мужчину с сердечным приступом

По счастливой случайности на берегу оказался Никита. Несмотря на запреты бабушки, он вместе с младшим братом отправился кататься на лодке. Мальчики находились неподалеку, когда Никита заметил, что сосед долгое время не выныривает.

— Смотрю, дядя Паша что-то не всплывает, — рассказывает он. — Ладно, разделся, залез в воду. Ногой его нащупал, нырнул. Выплываю, говорю: «Дядя Паша здесь». Ныряю и достаю его за руку. И на берег его вытащили.

Никита хорошо плавает, научился еще в шесть лет. И все же он боялся, что не сможет вытащить мужчину из воды. В голове постоянно держал мысль: «Если я быстро не среагирую — дядя Паша утонет».

Оказывать первую помощь Никиту никто не учил: в школе они этого еще не проходили. Это сделала жена Павла Карпова Лия. Она тоже была на берегу. Женщина — бывший диспетчер пожарной части. Как только ее супруга вытащили на берег, она сразу начала делать ему массаж сердца, а Никиту отправила вызывать «скорую». Действовала профессионально: проверила язык, чтобы он не перекрывал дыхательные пути, и убедилась, что мужчина не наглотался воды. К моменту приезда скорой Павел пришел в себя.

— Ему сразу, видимо, с сердцем стало плохо, поэтому наглотаться воды не успел. Но чуть-чуть попало, конечно. Потом с пневмонией лежал в больнице десять дней, — рассказала супруга спасенного пловца.

Весь ужас произошедшего она осознала только спустя несколько часов. Семья Карповых искренне благодарит Никиту за спасение, а 20 июля Павел теперь считает своим вторым днем рождения.

— Я еще и не отпускала их кататься на лодке. А у них как сердечко чувствовало, — говорит бабушка Никиты Елизавета Николаевна.

В тот день она праздновала свой день рождения. Сперва домой прибежал младший внук Данил, и попросил у бабушки нашатырку. На вопрос: «Кому?» мальчик ничего не ответил. О происшествии она узнала только после того, как домой вернулся Никита. Поступок внука стал для Елизаветы Николаевны большой неожиданностью.

О подвиге Никиты уже знают в его девятой школе. А в главном управлении МЧС России по Свердловской области его приставили к награде. На областном этапе Всероссийского фестиваля, посвященного безопасности и спасению людей, «Созвездие мужества» в ноябре 2017 года Никите вручат медаль «За спасение погибающих на водах».

В случае, если вы стали очевидцем подобного происшествия, в МЧС рекомендуют незамедлительно позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».

Если позволяет расстояние и человек способен вас увидеть, то киньте утопающему весло или крепкую палку и объясните, что он должен хорошенько за него схватиться. После чего подтяните его к себе.

Если же человек находится на достаточно большом расстоянии от берега или уже ушел под воду, то внимательно оцените обстановку. Вы должны уметь хорошо плавать, чтобы принять меры по спасению.

При спасении человека вам необходимо подплыть к утопающему сзади, подхватить его под мышки или за волосы, перевернуть человека лицом вверх, чтобы у него был доступ к воздуху, и плыть к берегу. Если человек в сознании, то не давайте ему ухватиться за вас и держите крепко. Можно плыть на спине, положив утопавшего спиной на свой живот и подгребая свободной рукой.

После спасения человека окажите ему первую помощь, которая заключается в том, чтобы вывести из организма воду.

Кстати.

Врачи во избежание несчастных случаев настоятельно не рекомендуют купаться в жаркую погоду гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями эндокринной системы (например, щитовидной железы), а также — перенесшим инфаркт и инсульт.