Мэрия: На участке Красносельской запретят остановку транспорта
Знаки должны быть установлены в конце месяца.
Знаки должны быть установлены в конце месяца.
На улице Красносельской областного центра будут установлены знаки дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
Знаки должны установить 31 августа по обеим сторонам улицы в районе дома № 58. Остановку запретят, чтобы авто не препятствовали въезду большегрузов на строительную площадку, отметили в