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14:52 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия: На участке Красносельской запретят остановку транспорта

Знаки должны быть установлены в конце месяца.

На улице Красносельской областного центра будут установлены знаки дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии.

Знаки должны установить 31 августа по обеим сторонам улицы в районе дома № 58. Остановку запретят, чтобы авто не препятствовали въезду большегрузов на строительную площадку, отметили в пресс-службе. Автолюбителей просят быть внимательнее.

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