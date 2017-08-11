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15:32 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха, запрещено в двух

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха, запрещено в двух, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: БЕЛТА

Купание детей ограничено в девяти зонах рекреации. В Брестской области это зона отдыха в Микашевичах на пересечении улиц Парковая и Озерная, в Гомельской — пляжи «Прудковский» по ул. Кожара и «Новобелицкий» в Гомеле, в Минской — пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района. В Могилевской области в список попали зоны рекреации «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района, в Минске — пляж № 9 Заславского водохранилища.

Купание детей и взрослых ограничено в пяти зонах рекреации в Могилевской области. Это зоны рекреации на Днепре в Могилеве и Шклове, на Гребеневском озере в Могилеве, а также пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района.

В Минской области запрещено купание в реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке, а также в водохранилище Рудня в Слуцком районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 августа провели обследования 408 зон рекреации. На 59 (14,5%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и др.

По результатам оценки зон рекреации выдана 51 рекомендация об устранении недостатков, направлено 18 писем в местные исполнительные органы, 16 — в ведомства. Проведены лабораторные исследования 946 проб воды, 26 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (16 — по микробиологическим показателям, 10 — по санитарно-химическим).

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