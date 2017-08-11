Никас Сафронов привез в Воронеж портреты Роберта де Ниро и Юрия Лужкова
Выставка Никаса Сафронова «Избранное» будет работать в музее Крамского до 15 октября.
Выставка Никаса Сафронова «Избранное» будет работать в музее Крамского до 15 октября.
Выставка известного российского художника Никаса Сафронова «Избранное» открылась в выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского в четверг, 10 августа. В экспозицию вошли более 120 работ, созданных художником в последние годы.
Никас Сафронов привез в Воронеж произведения разных жанров — графику, символическую живопись, пейзажи, картины в авторском стиле dream vision. Также в экспозицию вошли портреты известных людей — бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, политиков Владимира Жириновского и Бориса Немцова, актеров Роберта де Ниро, Тоби Магуайара и Кевина Костнера, фигуриста Евгения Плющенко, бизнесмена Романа Абрамовича и других.
— Было время, когда я рисовал и рабочих, и крестьян, но сейчас мне интересно писать портреты успешных людей, которые
Также на выставке можно увидеть серию портретов «людей-животных» — персонажей с телом человека и головой зверя.
— Я придумал рисовать
Самым же главным своим художественным достижением Никас Сафронов назвал стиль dream vision, который он изобрел несколько лет назад. Картины, написанные в этом стиле, отличает символизм, намеренно неточная прорисовка деталей и яркий свет. По словам художника, dream vision — это картины, которые приходят к нему на границе сна и пробуждения.
Никас Сафронов рассказал, что во время работы выставки в музее Крамского отберет из экспозиции картины, пользующиеся наибольшим вниманием публики. В дальнейшем эти работы будут экспонироваться в Москве, Вене и других городах.
Выставка Никаса Сафронова «Избранное» будет работать в музее Крамского до 15 октября. Вход по билетам, их стоимость можно уточнить на сайте музея.