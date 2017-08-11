Никас Сафронов привез в Воронеж портреты Роберта де Ниро и Юрия Лужкова

Источник: РИА "Воронеж"

Выставка известного российского художника Никаса Сафронова «Избранное» открылась в выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского в четверг, 10 августа. В экспозицию вошли более 120 работ, созданных художником в последние годы.

Никас Сафронов привез в Воронеж произведения разных жанров — графику, символическую живопись, пейзажи, картины в авторском стиле dream vision. Также в экспозицию вошли портреты известных людей — бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, политиков Владимира Жириновского и Бориса Немцова, актеров Роберта де Ниро, Тоби Магуайара и Кевина Костнера, фигуриста Евгения Плющенко, бизнесмена Романа Абрамовича и других.

— Было время, когда я рисовал и рабочих, и крестьян, но сейчас мне интересно писать портреты успешных людей, которые как-то меняют мир, которые состоялись в жизни. Мне интересно, как формировалась личность Софи Лорен, например, и я пишу ее портрет, — пояснил художник.

Также на выставке можно увидеть серию портретов «людей-животных» — персонажей с телом человека и головой зверя.

— Я придумал рисовать людей-животных раньше всех, еще в 90-е годы. Сейчас я вижу, что это стало модным, многие повторяют за мной. Но я не обижаюсь, это нормально для искусства. Я и сам много цитирую на своих картинах других художников. Цитировал и Дали, и Пикассо, — рассказал Никас Сафронов.

Самым же главным своим художественным достижением Никас Сафронов назвал стиль dream vision, который он изобрел несколько лет назад. Картины, написанные в этом стиле, отличает символизм, намеренно неточная прорисовка деталей и яркий свет. По словам художника, dream vision — это картины, которые приходят к нему на границе сна и пробуждения.

Никас Сафронов рассказал, что во время работы выставки в музее Крамского отберет из экспозиции картины, пользующиеся наибольшим вниманием публики. В дальнейшем эти работы будут экспонироваться в Москве, Вене и других городах.