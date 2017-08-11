Источник: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Турции
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.
«Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции и направил эту информацию в Ростуризм», — сообщил источник.
В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.
По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным,
Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.