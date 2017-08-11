Источник: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Турции

Источник: Reuters

«Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции и направил эту информацию в Ростуризм», — сообщил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции — вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.

Читайте также Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыха

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. «К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды», — уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.