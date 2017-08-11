Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Ильясову за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Перестрелка в здании Мособлсуда
15:01 (мск), источник: ТАСС

Источник: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Турции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

Источник: Reuters

«Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции и направил эту информацию в Ростуризм», — сообщил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции — вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.

Читайте также
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыха

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. «К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды», — уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.

Российские туристы сдают путевки в Турцию из-за вируса коксаки
Во время загрузки произошла ошибка.
9 августа© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
Борис Борисыч
А турцию,по любому не терплю(Крым или Абхазия),но за людей и за себя ,противно...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 США строят оперативный центр на украинской военной базе
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь