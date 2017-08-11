На стадионе «Трудовые резервы» отметили День физкультурника

Участниками традиционного праздника стали учащиеся школ и лицеев района, а также сотрудники предприятий и организаций, и просто любители активного образа жизни, которые состязались в соревнованиях по мини-футболу, стритболу, парковому волейболу и дартсу. Все желающие могли сдать нормы ГТО, проверить свою силу и выносливость при выполнении нормативов и заодно активно отдохнуть.



Открыл праздник заместитель главы администрации Мотовилихинского района Михаил Бобров. Он, в частности, сказал:

— С удовольствием поздравляю с праздником всех спортсменов, тренеров, просто любителей физической культуры. Всех, кто неравнодушен к спорту, кто любит спорт, независимо от возраста, профессии, социального положения. Желаю всем участникам соревнований хорошего настроения, отличной погоды, позитива и стремления к лучшим результатам!



Мероприятие получилось ярким, шумным и насыщенным на различные виды спорта. Участники команд поддерживали друг друга кричалками и аплодисментами.



Отметим, что организовала праздник администрация Мотовилихинского района при поддержке Местного отделения Партии «Единая Россия» Мотовилихинского района, приёмной депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко.

