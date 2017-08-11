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15:40 (мск), источник: Новости Перми

На стадионе «Трудовые резервы» отметили День физкультурника

В Мотовилихинском районе прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, участие, в котором приняли более трёхсот человек.

Источник: Новости Перми

Участниками традиционного праздника стали учащиеся школ и лицеев района, а также сотрудники предприятий и организаций, и просто любители активного образа жизни, которые состязались в соревнованиях по мини-футболу, стритболу, парковому волейболу и дартсу. Все желающие могли сдать нормы ГТО, проверить свою силу и выносливость при выполнении нормативов и заодно активно отдохнуть.

Открыл праздник заместитель главы администрации Мотовилихинского района Михаил Бобров. Он, в частности, сказал:
— С удовольствием поздравляю с праздником всех спортсменов, тренеров, просто любителей физической культуры. Всех, кто неравнодушен к спорту, кто любит спорт, независимо от возраста, профессии, социального положения. Желаю всем участникам соревнований хорошего настроения, отличной погоды, позитива и стремления к лучшим результатам!

Мероприятие получилось ярким, шумным и насыщенным на различные виды спорта. Участники команд поддерживали друг друга кричалками и аплодисментами.

Отметим, что организовала праздник администрация Мотовилихинского района при поддержке Местного отделения Партии «Единая Россия» Мотовилихинского района, приёмной депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко.

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