В США предупредили об опасности игры со спиннерами

Источник: РИА Новости

В заявлении говорится, что пластиковые и металлические спиннеры могут распадаться на маленькие части. Комиссия рекомендует не давать спиннеры маленьким детям, а также следить, чтобы дети более старшего возраста не засунули спиннеры в рот.

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Комиссия также предупреждает, что работающие на батарейках спиннеры могут загореться. Во избежании возгорания рекомендуется, в частности, использовать зарядное устройство, идущее в комплекте с устройством.

В июле Роспотребнадзор также сообщал, что намерен исследовать безопасность спиннеров. Тогда же ведомство подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей при использовании игрушки.