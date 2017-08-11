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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В США предупредили об опасности игры со спиннерами

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американская комиссия по безопасности продукции потребителей (CPSC) предупреждает об опасности, которую несет использование спиннеров, и необходимости принимать меры предосторожности, говорится в заявлении комиссии.

Источник: РИА Новости

В заявлении говорится, что пластиковые и металлические спиннеры могут распадаться на маленькие части. Комиссия рекомендует не давать спиннеры маленьким детям, а также следить, чтобы дети более старшего возраста не засунули спиннеры в рот.

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Комиссия также предупреждает, что работающие на батарейках спиннеры могут загореться. Во избежании возгорания рекомендуется, в частности, использовать зарядное устройство, идущее в комплекте с устройством.

В июле Роспотребнадзор также сообщал, что намерен исследовать безопасность спиннеров. Тогда же ведомство подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей при использовании игрушки.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

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Во время загрузки произошла ошибка.
27 июля© Ньюстюб
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