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15:35 (мск), источник: ИА Башинформ

На территории Уфы археологи нашли древнюю амфору

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На «Городище Уфа-II» найдены остатки древнего сосуда, имеющего форму амфоры. Об этом агентству «Башинформ» сообщили сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа». Новая интересная находка гончарной керамики датируется VII—VIII ввеками.

Остатки сосуда, выполненного на гончарном круге, обнаружены в раннесредневековом слое городища. Археологам удалось наиболее полно восстановить форму артефакта. Сосуд имеет форму амфоры: широкое вытянутое тулово, плоское дно, в средней части прикреплены две ручки. Поверхность имеет светло-коричневую окраску и была хорошо выровнена.

«Появление данной посуды свидетельствует о контактах населения городища и Хазарского каганата (VII-X вв.). Данный тип керамической посуды за пределами Приуралья встречается на археологических памятниках Терско-Сулакского междуречья, — отмечают специалисты. — Уфимский полуостров, на котором располагается город Уфа, издавна привлекал внимание людей. Особенно многочисленным было здесь население в эпоху раннего железного века и Средневековья, когда, спасаясь от набегов кочевников, оседлые племена строили на высоких мысах вдоль крупных рек укрепленные поселения — городища».

Одним из крупных археологических памятников раннего Средневековья на территории полуострова является «Городище Уфа-II», известное еще с 1953 года благодаря изысканиям уфимского краеведа Петра Ищерикова. На городище обнаружено значительное количество интереснейших артефактов. С 2012 года стационарные археологические исследования на городище проводит Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа».

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