Петербуржцы на катамаране прошли 4 тыс. км на пути из Красноярска в Архангельск

Как сообщает 11 августа координатор проекта, сейчас мореплаватели находятся в порту поселка Амдерма в Ненецком автономном округе. Там они пополнят запасы еды и топлива, которое ввиду дефицита туда завезли заранее, еще при подготовке к плаванью. Оттуда путешественники через Печорское море продолжат путь в Архангельск. До конечной точки им остается пройти около двух тысяч километров.
После первой части путешествия по Енисею, петербуржцы вышли в открытое море, дошли до самой северной точки пути — острова Шакальского, лежащего выше 73 параллели. Самым трудным участком для катамарана на сегодняшний день стала Байдарацкая губа Карского моря. Там из-за мелководья у берега участникам экспедиции пришлось бороться с волнами и ветром на открытой воде. Сами путешественники полагают, что главные трудности еще впереди.
Темп движения в августе и сентябре существенно снизится: полярный день идет на убыль, одновременно с этим в морях Северного Ледовитого океана начинается сезон штормов.
Сергей СеверинРуководитель PLAN X Adventure Team
Напомним, экспедиция стартовала 26 июня из Красноярска. Моряки прошли две тысячи километров по Енисею, далее через воды Арктики они планируют зайти в Северную Двину и финишировать в Архангельске, таким образом преодолев шесть тысяч километров по воде. Они идут на специально подготовленном надувном катамаране «Морской слон» под парусом и со вспомогательным мотором.