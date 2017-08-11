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17:10 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцы на катамаране прошли 4 тыс. км на пути из Красноярска в Архангельск

Арктическая экспедиция команды PLAN X Adventure Team продолжается в водах Карского моря. На пути из Красноярска в Архангельск трое жителей Петербурга прошли больше 4 тыс. километров.

Как сообщает 11 августа координатор проекта, сейчас мореплаватели находятся в порту поселка Амдерма в Ненецком автономном округе. Там они пополнят запасы еды и топлива, которое ввиду дефицита туда завезли заранее, еще при подготовке к плаванью. Оттуда путешественники через Печорское море продолжат путь в Архангельск. До конечной точки им остается пройти около двух тысяч километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

После первой части путешествия по Енисею, петербуржцы вышли в открытое море, дошли до самой северной точки пути — острова Шакальского, лежащего выше 73 параллели. Самым трудным участком для катамарана на сегодняшний день стала Байдарацкая губа Карского моря. Там из-за мелководья у берега участникам экспедиции пришлось бороться с волнами и ветром на открытой воде. Сами путешественники полагают, что главные трудности еще впереди.

Во время загрузки произошла ошибка.
Темп движения в августе и сентябре существенно снизится: полярный день идет на убыль, одновременно с этим в морях Северного Ледовитого океана начинается сезон штормов.
Сергей Северин
Руководитель PLAN X Adventure Team

Напомним, экспедиция стартовала 26 июня из Красноярска. Моряки прошли две тысячи километров по Енисею, далее через воды Арктики они планируют зайти в Северную Двину и финишировать в Архангельске, таким образом преодолев шесть тысяч километров по воде. Они идут на специально подготовленном надувном катамаране «Морской слон» под парусом и со вспомогательным мотором.

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