В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть самый красивый звездопад года
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители столичного региона смогут увидеть самый красивый звездопад года — Персеиды — в ночь на 13 августа. Об этом сообщили в
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители столичного региона смогут увидеть самый красивый звездопад года — Персеиды — в ночь на 13 августа. Об этом сообщили в
«В ближайшие августовские ночи жителей всего Северного полушария Земли ожидают “звездные дожди”: в ночь на 13 августа наступит максимум яркого метеорного потока Персеиды. Увидеть звездопад смогут и москвичи», — сообщили в
Несмотря на то, что в ночь на 13 августа на небе будет убывающая Луна, которая немного помешает наблюдениям, в безоблачную погоду жителей европейской части России смогут увидеть 100 до 150 метеоров в час.
Метеорный поток Персеиды известен человечеству около двух тысяч лет. Они появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа. Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея, из которого, если присмотреться, и вылетают эти «падающие звезды».
Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой
Последний раз комета
Как отмечают в планетарии, наблюдать звездопад лучше всего вдали от городских огней, тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров. «Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий», — отметили в
По данным Росгидромета, в ночь на воскресенье в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков и до 15 градусов тепла.