В Молдове начинается сезон охоты

Источник: Actualitati.md

В этот период будет разрешена охота на голубей, квота на отстрел которых в этот сезон составляет 20 тыс. В это же время разрешена и охота на перепелов, которых позволено добыть 25 тыс. единиц, пишет kp.md.

Разрешение охотиться на лис и шакалов будет действовать на протяжении всего сезона охоты и в неограниченном количестве.