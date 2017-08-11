В Молдове начинается сезон охоты
В этом году начало сезона объявлено на 19 августа и продлится до 15 октября.
В этом году начало сезона объявлено на 19 августа и продлится до 15 октября.
В этот период будет разрешена охота на голубей, квота на отстрел которых в этот сезон составляет 20 тыс. В это же время разрешена и охота на перепелов, которых позволено добыть 25 тыс. единиц, пишет kp.md.
С 23 сентября до 31 декабря будет разрешена охота на гусей, уток икуликов, с 1 октября до 14 января 2018 г. на фазанов (22 тыс.). С 14 октября до 24 декабря настанет черед охоты на дикого кабана, а с 26 ноября до 31 декабря на зайца.