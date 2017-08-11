Жители пригорода Кишинева останутся без воды

15 августа с 9:00 до 14:00 водоснабжение будет отключено по улицам: переулок 1 Балкань, переулок 2 Балкань, переулок 3 Балкань, переулок 3 Балкань, переулок 5 Балкань, с. Думбрава.

Кроме того, поставщик воды объявляет, что в связи с выполнением плановых работ на насосной станции Сынджера, АО Apă-Canal Chişinău вынуждено прервать подачу питьевой воды 15 августа с 9:00 до 21:00 по следующим улицам: Фынтына скитулуй, Миорица, Сфатул Цэрий, Шляхул Пухойулуй, Суверанитэций, Плэмэдялэ, Дялул леулуй, М. Эминеску, А. Матеевича, Нукарилор, Дачией, М. чел Бэтрын.