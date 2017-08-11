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15:43 (мск), источник: Actualitati.md

Жители пригорода Кишинева останутся без воды

На следующей неделе, 14—15 августа, с 9:30 до 18: 00 всвязи с профилактическими работами Apa-Canal Chișinău временно отключит водоснабжения по указанным адресам в с. Гидигич. Жителям адресов рекомендуется создать запасы воды для потребления на период приостановления подачи воды.

Источник: Actualitati.md

Водоснабжение будет приостановлена по следующим улицам: Поноарелор, Кымпией, Емилиана Буков, Дойна, Шт. Няги, А. Донича, Фрунзе.

15 августа с 9:00 до 14:00 водоснабжение будет отключено по улицам: переулок 1 Балкань, переулок 2 Балкань, переулок 3 Балкань, переулок 3 Балкань, переулок 5 Балкань, с. Думбрава.

Кроме того, поставщик воды объявляет, что в связи с выполнением плановых работ на насосной станции Сынджера, АО Apă-Canal Chişinău вынуждено прервать подачу питьевой воды 15 августа с 9:00 до 21:00 по следующим улицам: Фынтына скитулуй, Миорица, Сфатул Цэрий, Шляхул Пухойулуй, Суверанитэций, Плэмэдялэ, Дялул леулуй, М. Эминеску, А. Матеевича, Нукарилор, Дачией, М. чел Бэтрын.

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